通了！日月潭最美自行車道之一 伊達邵水上車道達九蛙

歷時兩年，日月潭伊達邵水上自行車道完工，日管處宣布明天正式開放通行 ，新設水上自行車道600公尺，並結合伊達邵在地文化意象，設有大魚平台及魚簍花架，努力打造伊達邵地區旅遊新亮點，同時串聯伊達邵至九蛙疊像，讓環潭自行車好好騎，豐富伊達邵碼頭的遊憩度。

日月潭國家風景區指出，過去伊達邵商圈至日月潭纜車站，僅可藉由伊達邵親水步道通行，因其步道路線地勢高差較大，需設置階梯，導致自行車無法騎行，需繞道環潭公路才能騎乘至伊達邵商圈，且該步道路線樹蔭茂密易潮濕，致步道舖面較易濕滑，為持續建構優質的自行車旅遊環境、延伸環潭水上自行車道以串接環潭各遊憩景點。

日管處表示，日月潭環潭自行車道曾被CNN評選為全球10條最美自行車道之一，兩年前疫情期間，開始斥資8000萬元辦理伊達邵至纜車站自行車道串聯工程，初期因基樁材料供不應求，市場缺貨，後又逢豐水期，日月潭水庫經常維持滿水位，致使基樁、帽樑及主要鋼構施作不易，除需增加水下作業人力及時間，亦需利用傍晚水位下降後才可進行焊接作業，每日可施工時間不足半天。