中秋國慶連假瘋出國 桃機估單日最高旅客量近12萬

中秋、國慶連假將至，桃園機場公司預估總運量將逾162萬人次，其中中秋連假預估旅運量已達疫前（2019年）近95%，其中單日旅客量最多將落在10月1日、10月8日，分別上看近12萬人次，籲旅客掌握5大訣竅，善用多元智慧服務設施、搭乘大眾運輸、先確認電子用品攜帶規定、減少安檢複查、確認護照效期及各國防疫規定。

桃機公司表示，中秋3天假期（9月29日至10月1日）、雙十節4天連假（10月7日至10日），不少民眾規畫出國，機場疏運時間從9月28日至10月11日，共計14天。據航班架次運量預估，增加32架次包機、74架次加班機，加班機多集中在假期頭兩天（9月28日至29日）共16架，總運量預估超過162萬人次，單日最高會落在10月1日、10月8日，近12萬人次，每日平均運量約為11.5萬人次。

桃機公司表示，提醒旅客掌握五大訣竅，善用智慧化服務，多加利用手機、網路或市區預辦登機（A1台北車站、A3新北產業園區站）完成報到，以及使用自助行李託運等智慧化服務設施，加速離境報到效率；自動查驗通關系統可直接於通關閘道內註冊，註冊後可直接通關且終身均可使用，即使更換護照，也無需重新註冊；外籍人士均可使用離境自動通關系統。

其次，搭乘大眾運輸工具方便省時，也可選擇機場排班計程車或租賃車，勿搭乘違法黃牛車輛，以維護自身權益。第三，預先確認電子用品攜帶規定，行動電源隨身攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。