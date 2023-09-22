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專家授虎頭蜂3大觀察法 秋季登山不再「蜂」聲鶴唳

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
虎頭蜂相較於蜜蜂普遍毒液量大倒鉤也細，可「連螫數次」不成問題。本報資料照片
虎頭蜂相較於蜜蜂普遍毒液量大倒鉤也細，可「連螫數次」不成問題。本報資料照片

秋末是虎頭蜂造成民眾死傷的高峰期，中興大學昆蟲系副教授吳明城說，民眾遇虎頭蜂，應觀察虎頭蜂意圖，以冷靜且迅速的方式離的愈遠愈好。郊外活動時也可注意草叢及天空，提早預知虎頭蜂群聚集地點，避免遭蜂群追趕造成生命危險。

近年傳出零星虎頭蜂螫死人的案例，如近日新北瑞芳八分寮步道發生登山團遭虎頭蜂攻擊事件，釀20人中9人輕重傷，2人送醫不治。

台灣虎頭蜂約有8種，蜂后一般在過冬後，3至4月開始築巢，待工蜂羽化後迅速築巢，於8月底至11月秋末期間蜂群數量達高峰。一窩完整的中華大虎頭蜂蜂巢，就有可能有上萬隻虎頭蜂在內，但蜂群數量仍會因蜂巢大小及發展情況有所不同。

吳明城指出，台灣虎頭蜂中又以「台灣山林殺手」的黑腹虎頭蜂、中華大虎頭蜂2種對民眾威脅最大。其中因中華大虎頭蜂，工蜂體長可達約4至5公分，黑尾虎頭蜂為3.2至3.8公分，毒囊較大毒液量也較多，連體內有抗體的蜂農遭螫2次都可能有生命危險，遑論一般民眾。

虎頭蜂蜂螫之所以危險，主因蜜蜂毒液量不大，1000人中約僅有1至2人會出現嚴重過敏現象，且蜜蜂螫針倒鉤大，螫完後蜂隻本身也會死亡。不過，虎頭蜂普遍毒液量大倒鉤也細，可以「連螫數次」不成問題。透過螫針注入蜂毒所含的蜂毒胜肽，則會造成紅血球破裂、急性過敏性休克及發炎反應，嚴重將造成患者無法呼吸及溶血症狀，未盡速就醫恐致死。

除爬山時避免穿著黑色等深色衣物及噴灑香水等，吳明城也強調，千萬不能用扇子或其他物品驅趕，否則反而引來一整群虎頭蜂。同時不應使用敵避（DEET）或其他噴霧朝虎頭蜂噴灑，避免激怒蜂群出「針」造成危險，而應保持冷靜盡快離開現場。

不過預防勝於治療，吳明城表示民眾在郊區與山林內活動時，可透過以下3種方式觀察並遠離虎頭蜂群，避免遭虎頭蜂螫傷：

1.注意草叢地方內是否有蜂窩。

2.遠處空中是否有虎頭蜂在飛。

3.附近虎頭蜂是否有攻擊意圖。

虎頭蜂 蜜蜂

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