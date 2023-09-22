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7-ELEVEN攜手農糧署、統一超商好鄰居文教基金會推廣「在地好蕉」

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN攜手農糧署、統一超商好鄰居文教基金會共同推廣「在地好蕉」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手農糧署、統一超商好鄰居文教基金會共同推廣「在地好蕉」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN長期支持在地農業，提供消費者便利的蔬果購買管道，響應政府政策採購具有產銷履歷標章的優質在地農產品，今年更多次攜手永續好夥伴－農糧署推動當季鳳梨、文旦等產地新鮮直送水果禮盒與鮮切水果盒；更與統一超商鄰居文教基金會合作，在全台各地門市舉辦主題同樂會，首創手掌繪本推動食農教育從小學起，10月1日至11月30日三方再次攜手共同推廣在地優質香蕉，並於全新檔期感恩永續好鄰居同樂會中推出《安心農場Eat起郊遊趣》手掌繪本，農糧署胡忠一署長特別親自出席記者會與親子共讀繪本，攜手統一超商共同推廣本土優質香蕉，相挺農業，也邀請小朋友們一起來當「蕉蕉者」。

7-ELEVEN自2010年開始販售「上等蕉」，精選長度15至20公分規格的香蕉，以嚴謹源頭管理、採等同外銷日本規格的洗選作業，專業低溫催熟技術、溫控專車，每日由高屏地區低溫保鮮到全台門市，平均每年可賣出超過千萬根香蕉，相當於香蕉外銷出口總量1.6倍，7-ELEVEN與近千位在地農民契作，穩定供貨也為其帶來穩定收入。上等蕉共有2入分享包及裸賣單支等多種選擇，並在部分門市導入超商通路首創的「果汁BAR」，銷售香蕉牛奶，使用瑞穗鮮奶搭配整根上等蕉現打果汁，香濃好喝，進一步提升水果的經濟價值。

為讓全台各地的民眾都能品嚐到美味上等蕉，7-ELEVEN每天派出香蕉配送專車冷鏈運送，環島半圈配送至花東地區，並因應離島地區的物流狀況，挑選不同熟成狀況的香蕉，於運送期間慢慢熟成，讓商品抵達離島時為最適口感。7-ELEVEN「上等蕉」從產地到門市近20道嚴格工序，以低溫催熟、全程保鮮精準把關商品熟度色澤，確保甜度及適口性。採收過程以手工包裝香蕉套袋、多道清洗，確保每支配送到超商的上等蕉品質穩定，近年也將種植過程的塑膠套袋逐步替換為牛皮紙袋，每年約可減少960公斤的塑料使用，持續發揮綠色影響力。

此次7-ELEVEN再度攜手農糧署、統一超商好鄰居文教基金會，在10月起目標為1,500場的感恩永續好鄰居同樂會中，推出《安心農場Eat起郊遊趣》手掌繪本，教導小朋友認識不同品種的香蕉，並傳達產地就近買、友善土地安心吃的理念，更具體分享7-ELEVEN率零售之先啟動的「永續農場」計畫，推展咖啡渣、剩食循環再生計畫，將門市咖啡渣與剩食透過系統回收機制，藉由農業生技轉製成有機肥料，施用於7-ELEVEN契作農田間，最後循環再生變成高麗菜、玉米、香蕉等商品回到門市販售，促成永續生產目的，預計可吸引逾3萬人次參與。具體響應聯合國永續發展目標「SDGs4優質教育」、「SDGs 12責任消費與生產」，讓小朋友學習如何從「安心農場」開始，讓友善環境的觀念從小扎根，成為「蕉蕉者」。

7-ELEVEN自2010年開始販售「上等蕉」，平均每年可賣出超過千萬根香蕉，相當於香蕉外銷出口總量1.6倍。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自2010年開始販售「上等蕉」，平均每年可賣出超過千萬根香蕉，相當於香蕉外銷出口總量1.6倍。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手農糧署、統一超商好鄰居文教基金會共同推廣「在地好蕉」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手農糧署、統一超商好鄰居文教基金會共同推廣「在地好蕉」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN部分門市導入超商通路首創的「果汁BAR」，銷售香蕉牛奶，使用瑞穗鮮奶搭配整根上等蕉現打果汁，香濃好喝，進一步提升水果的經濟價值。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN部分門市導入超商通路首創的「果汁BAR」，銷售香蕉牛奶，使用瑞穗鮮奶搭配整根上等蕉現打果汁，香濃好喝，進一步提升水果的經濟價值。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市販售上等蕉共有2入分享包及裸賣單支等多種選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市販售上等蕉共有2入分享包及裸賣單支等多種選擇。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再度攜手農糧署、統一超商好鄰居文教基金會，於10月1日至11月30日共同推廣在地優質香蕉，並於全新檔期感恩永續好鄰居同樂會中推出《安心農場Eat起郊遊趣》手掌繪本，教導小朋友認識不同品種的香蕉。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN再度攜手農糧署、統一超商好鄰居文教基金會，於10月1日至11月30日共同推廣在地優質香蕉，並於全新檔期感恩永續好鄰居同樂會中推出《安心農場Eat起郊遊趣》手掌繪本，教導小朋友認識不同品種的香蕉。圖／7-ELEVEN提供

香蕉 超商 鄰居

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