快訊

NBA／真的要加入勇士？魔獸與3名球員洛杉磯合體練球

立陶宛力挺台灣的理由？東歐民主小國的戰略思考

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中秋國慶連假到 行駛國道「好走時段」出爐

聯合報／ 記者周彥妤／台北即時報導
中秋連假匝道封閉措施。圖／高公局提供
中秋連假匝道封閉措施。圖／高公局提供

中秋、國慶連假將屆，交通部高速公路局研判，南向車流尖峰多集中在中秋及國慶連假第1、2天上午；北向車流尖峰多集中在中秋連假第2、3天及國慶連假第3、4天下午。如用路人須自行開車，建議多利用台61改道行駛，或利用以下國道好走時段，避開尖峰車潮。

西部國道部分，9月29日至30日、10月7日至8日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。9月30日至10月1日、10月9日至10日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國5部分，9月29日至30日、10月7日至8日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。9月30日至10月1日、10月9日至10日，北向用路人建議上午9時前出發。

高公局表示，為維持連假期間國道合理服務水準，亦規畫實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施。其中入口匝道封閉措施每日不同，中秋連假部分，9月29日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。

其次，9月30日5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。9月30日至10月1日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

國慶連假部分，10月7日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。10月8日5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。10月9日至10日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高公局呼籲，用路人可善用高速公路局1968App行車時間預測功能，妥為規劃行程，並透過查詢即時路況，彈性調整行車動線，避開壅塞車潮。

國慶連假匝道封閉措施。圖／高公局提供
國慶連假匝道封閉措施。圖／高公局提供

連假 國慶

延伸閱讀

華航攜手華山基金會 中秋獻禮暖心送愛

到台北過中秋！ 多家飯店業者推姓名對對碰、套餐享折扣、入住贈月餅禮盒

拱天宮慶祝建廟160周年 中秋3天連假邀大家看熱鬧！

築間3大燒肉品牌祭免費吃和牛、送Smile挽肉搶中秋商機

相關新聞

標錯價全認賠 高雄晶英住一晚2710元！網友哀嚎求釋出

每晚房價萬元的高雄晶英國際行館，今日凌晨疑似ezTravel易遊網標錯價，出現2710元的震撼價，旅遊達人布萊N今晨2點...

莫德納XBB.1.5疫苗26日開打 北市長者接種可領500元禮券

衛福部疾管署宣布莫德納XBB.1.5疫苗下周二起開打，且優先開放65歲以上長者接種。北市衛生局今表示，凡65歲以上民眾接...

午後對流雲系發展旺 台南、高雄等7縣市大雨特報

中央氣象署發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天高雄、屏東地區及中南部山區有局部大雨發生的機率，注意...

中秋國慶連假到 行駛國道「好走時段」出爐

中秋、國慶連假將屆，交通部高速公路局研判，南向車流尖峰多集中在中秋及國慶連假第1、2天上午；北向車流尖峰多集中在中秋連假...

中秋國慶連假瘋出國 桃機估單日最高旅客量近12萬

中秋、國慶連假將至，桃園機場公司預估總運量將逾162萬人次，其中中秋連假預估旅運量已達疫前（2019年）近95%，其中單...

專家授虎頭蜂3大觀察法 秋季登山不再「蜂」聲鶴唳

秋末是虎頭蜂造成民眾死傷的高峰期，中興大學昆蟲系副教授吳明城說，民眾遇虎頭蜂，應觀察虎頭蜂意圖，以冷靜且迅速的方式離的愈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦