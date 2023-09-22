中秋國慶連假到 行駛國道「好走時段」出爐

中秋、國慶連假將屆，交通部高速公路局研判，南向車流尖峰多集中在中秋及國慶連假第1、2天上午；北向車流尖峰多集中在中秋連假第2、3天及國慶連假第3、4天下午。如用路人須自行開車，建議多利用台61改道行駛，或利用以下國道好走時段，避開尖峰車潮。

西部國道部分，9月29日至30日、10月7日至8日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發。9月30日至10月1日、10月9日至10日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國5部分，9月29日至30日、10月7日至8日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發。9月30日至10月1日、10月9日至10日，北向用路人建議上午9時前出發。

高公局表示，為維持連假期間國道合理服務水準，亦規畫實施匝道封閉、高乘載管制、匝道儀控等多項管制措施。其中入口匝道封閉措施每日不同，中秋連假部分，9月29日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。

其次，9月30日5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。9月30日至10月1日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

國慶連假部分，10月7日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。10月8日5至12時，封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用。10月9日至10日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。