明天秋分好運到 民俗專家：兩種人偏財、感情強運爆棚

明天9月23日就是節氣秋分，白天和黑夜時長一樣，氣候也從炎熱多雨轉為涼爽乾燥。命理師柯柏成說，秋分這一天也是開運的好時機。尤其，姓名中帶火有關的字，有利偏財，可以買彩券試手氣；帶水字在感情方面，可利用陰陽分半特性，和對方說明表白，會有較好結果。

柯柏成說，今年秋分在23日下午2時49分46秒交節氣，太陽直射赤道，晝夜均分，白天和夜晚一樣時長，秋分這一日平分了整個秋季，正好是秋季過了一半。董仲舒在「春秋繁露」書中記載「秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」

秋分又稱為「宵中」，對應春分的「日中」，兩節氣都是「陰陽對半」，白晝與夜晚長短均等。過了秋分，白天開始越來越短，夜晚越來越長，濕熱的雨季結束，天氣轉為乾燥涼爽。

秋分這一天，名字中帶火字、火字部首、偏旁或名字中有屬火五行屬性的字，有利偏財。這一天可以買幾張彩券試手氣，中獎機率都會比以往大得多，就連上牌桌都有強運，最好是當天就開獎，如果拖一兩天才開獎，就會把行運給拖掉。

姓名中沒火，又想試手氣，進彩券行前用打火機點六下，連續六次出火代表氣運不錯，如果有一次點不著，表示財運確實不佳，建議到冬至前就不要勉強買彩券，以保守為宜。

名字中有帶水的，感情又長期處於暗戀、曖昧不明，在23日至10月8日中，節氣陰陽分半清楚特性，找機會和對方說明表白，會有比較好的結果，或早點知道對方的意向都是好的結果。只要照著節氣調整生活，好運就有機會降臨。