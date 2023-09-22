國衛院在南庄推動心臟內科遠距會診 台灣西部縣市首例
國家衛生研究院執行「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，結合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信共同打造5G遠距醫療實驗場域，前年起在南庄鄉提供眼科、新陳代謝科遠距會診，今年更擴增心臟內科遠距會診服務，今天在南庄衛生所辧「5G遠距診療加倍護心」發表會，邀醫師示範遠距診療，期望未來增加更多專科會診，提升偏鄉就醫便利性。
國家衛生研究院指出，多重慢性病患者常伴隨相關併發症，需長期規律回診、追蹤健康狀況，尤其心血管疾病恐帶來致命風險，心臟疾病在2022年國人十大死因中高居第二，但偏鄉居民健康最大挑戰就是距離遙遠與不完整的醫療資源，就醫耗時不便，民眾往往未能及時發現身體警訊，增加偏鄉民眾健康風險。
國衛院指出，偏鄉動輒1小時以上的車程與彎曲山路，加上衛教知識與資訊不流通，各類專科醫師缺乏，讓偏鄉民眾在相對不健康的環境。國衛院執行5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫，2020年在新北石碇、萬里啟用全台第一個糖尿病連續式遠距醫療照護應用，2021年擴大應用範圍，在南庄鄉以5G遠距診療智能照護服務啟動苗栗遠距醫療；今年除原有眼科、新陳代謝科，更擴增心臟內科遠距會診，讓苗栗縣成為繼台東縣之後，台灣西部第一個在偏鄉設立心臟內科的縣市。
苗栗縣長鍾東錦、國衛院長司徒惠康、 為恭院長李文源及地方人士上午共同參加發表會。國衛院表示，遠距醫療服務範圍擴大勢在必行，國衛院與多方合作提供高包容性服務，建立以人為本的遠距會診模式，藉由穩定且高品質的5G網速即時同步畫面，遠距會診專科醫師可針對不同族群，指導在地醫護人員進行儀器操作，執行診療過程需要的各項檢查，並有充足資訊給予立即判斷與建議，擺脫傳統醫療因距離、時間等束縛因素，讓偏鄉不再受限於交通不便的困擾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言