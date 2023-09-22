國衛院在南庄推動心臟內科遠距會診 台灣西部縣市首例

國家衛生研究院執行「導入5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫」，結合苗栗縣政府、為恭紀念醫院、遠傳電信共同打造5G遠距醫療實驗場域，前年起在南庄鄉提供眼科、新陳代謝科遠距會診，今年更擴增心臟內科遠距會診服務，今天在南庄衛生所辧「5G遠距診療加倍護心」發表會，邀醫師示範遠距診療，期望未來增加更多專科會診，提升偏鄉就醫便利性。

國家衛生研究院指出，多重慢性病患者常伴隨相關併發症，需長期規律回診、追蹤健康狀況，尤其心血管疾病恐帶來致命風險，心臟疾病在2022年國人十大死因中高居第二，但偏鄉居民健康最大挑戰就是距離遙遠與不完整的醫療資源，就醫耗時不便，民眾往往未能及時發現身體警訊，增加偏鄉民眾健康風險。

國衛院指出，偏鄉動輒1小時以上的車程與彎曲山路，加上衛教知識與資訊不流通，各類專科醫師缺乏，讓偏鄉民眾在相對不健康的環境。國衛院執行5G及智慧科技提升醫療與健康照護計畫，2020年在新北石碇、萬里啟用全台第一個糖尿病連續式遠距醫療照護應用，2021年擴大應用範圍，在南庄鄉以5G遠距診療智能照護服務啟動苗栗遠距醫療；今年除原有眼科、新陳代謝科，更擴增心臟內科遠距會診，讓苗栗縣成為繼台東縣之後，台灣西部第一個在偏鄉設立心臟內科的縣市。