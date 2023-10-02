收藏迷注意！年度國慶酒開搶 加碼千組禮盒限量珍藏

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

112年國慶限定: 0.7公升玉山高粱酒-山之煙(左)、0.5公升2入裝禮盒組(中)、0.7公升OMAR單一麥芽威士忌(雪莉果乾)(右)。 圖／台酒 提供【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】

近年雙十國慶週邊產品多元，上市後經常秒殺，為了歡慶112年雙十紀念日，臺灣菸酒公司推出「OMAR單一麥芽威士忌 (雪莉果乾)」及「玉山高粱-山之煙」國慶特調版，以「民主台灣 堅韌永續」作為主軸，展現共榮共存精神，10月起在台酒酒廠推廣中心、台酒直營便利店及合作酒專通路陸續上架，售完為止。

台酒公司今年呼應國慶主軸，推出限量紀念酒款禮盒，酒款設計由文化總會112年國慶主題「民主台灣 堅韌永續」意象延伸，代表台灣人民溫柔而堅韌的態度，相互交疊並展延，帶出對台灣這塊土地，展現無畏精神持續守護民主價值。

0.7公升OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）（46%）國慶限定15,600瓶。 圖／台酒 提供【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】

今年國慶紀念特調版，由南投酒廠嚴選來自西班牙傳統產區的小雪莉桶(Hogshead)及Solera System的大雪莉桶(Sherry Butt)熟成4-5年威士忌為基酒，調和陳釀6年以上珍稀大雪莉桶原酒，為限定酒款增添果乾、奶油糖、堅果等調性，並加入美國新橡木桶陳威士忌增添木質、辛香料風味。此外，特別勾兌限量版小雪莉桶陳年的淡泥煤麥芽威士忌，尾韻微帶煙燻烘焙多層次的豐富氣息，為雙十國慶的熱鬧增添一抹燦爛明媚。

0.7公升玉山高粱酒-山之煙(56%)臻藏原甕酒限量調和6,600瓶。 圖／台酒 提供【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】

另一款「玉山高粱酒—山之煙」，由嘉義酒廠精選榮獲2023國際烈酒競賽(ISC)雙金獎的玉山原甕高粱調和成56度國慶限定版。口感絲滑柔順，入喉迎面撲來梔子花、菸草、高粱糧香，伴隨著迷人的溫潤龍眼香木質香氣，尾韻甘潤深邃薰香繚繞，如同台灣這片土地堅毅且溫暖的永續精神。

今年特別限量推出2千組國慶酒禮盒(2瓶裝0.5公升國慶酒)。 圖／台酒 提供【禁止酒駕，飲酒過量有害健康】

本次限量零售特調版外，額外推出2千組國慶紀念酒禮盒，包裝正面以紅藍白「國旗三原色」，呈現「國旗空中昂揚」時的飄逸自信。禮盒展開後內裝2瓶0.5公升紀念酒：「OMAR單一麥芽威士忌（雪莉果乾）（46％）」及「玉山高粱酒-山之煙（56％）」；10月起陸續在12家台酒酒廠推廣中心、台酒直營便利店販售，提供民眾多一種送禮選擇。

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