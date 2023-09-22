合歡山暗空公園將除二大光害 天文界稱慶完成重大減光

合歡山暗空公園先前2大夜間光害，引起天文界抗議後，軍方武嶺營區及公路總局同意改善外，昆陽停車場故障的CMS將遷移至適當地點，也放寬工程包商可日間運送建材，減少夜間施工機率，同時將大型探照燈頭下壓，屋簷燈具加遮光罩，以及不必要的燈具拆除改換太陽能小夜燈， 2大光害均獲改善。

夏夜是合歡山暗空公園拍攝星空銀河的最佳季節，但有天文迷爆料在昆陽停車場下層，發現公路總局設置的CMS（資訊可變標誌）深夜還在運作，紅色的光嚴重影響觀星品質，而在合歡山莊附近國軍武嶺營區，夜間工程探照燈更照亮山谷，兩大光害影響暗空公園的年度檢核數據。

經公路總局解釋，維護行車安全的CMS原本是白天運作、夜間關閉，因山區供電系統不穩，產生計時誤差而產生開關時段錯誤，獲報後已責成施工廠商迅速調整「下午六點關閉，隔天早上六點再開啟！」的正確開關時間。

埔里工務段並承諾未來對於交控設備建置，也將在不造成合歡山暗空公園光害的合適地點，進行移設CMS，繼續提供遊客合歡山相關訊息，考量行車安全需求外，也兼顧當地環境特殊性，避免造成環境衝擊及影響。

臉書社團「台灣星空守護聯盟」昨天發文，台北市天文協會理事長劉志安已與合歡山暗空公園總計畫主持人前往合歡山武嶺營區，與軍方人員、施工廠商進行燈具、燈光現場會勘，同時說明合歡山暗空公園的由來與設立目的、重要性，也進一步說明星空品質監測、暗空維護工作與每年對國際暗天協會（IDA）的工作報告，希望工區配合夜間燈光控管。