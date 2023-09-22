快訊

進口蛋爭議提五點說明 陳建仁：未來在出口國洗選包裝

老伴過世、孩子忙工作 老年孤獨是必然 克服得學會不怕死

印度改名「婆羅多」？莫迪獨尊印度教的國家正名

合歡山暗空公園將除二大光害 天文界稱慶完成重大減光

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
合歡山經認證為「暗空公園」，公路局的電子看板日前入夜後仍開啟，紅通通的成為光害。圖／民眾提供
合歡山經認證為「暗空公園」，公路局的電子看板日前入夜後仍開啟，紅通通的成為光害。圖／民眾提供

合歡山暗空公園先前2大夜間光害，引起天文界抗議後，軍方武嶺營區及公路總局同意改善外，昆陽停車場故障的CMS將遷移至適當地點，也放寬工程包商可日間運送建材，減少夜間施工機率，同時將大型探照燈頭下壓，屋簷燈具加遮光罩，以及不必要的燈具拆除改換太陽能小夜燈， 2大光害均獲改善。

夏夜是合歡山暗空公園拍攝星空銀河的最佳季節，但有天文迷爆料在昆陽停車場下層，發現公路總局設置的CMS（資訊可變標誌）深夜還在運作，紅色的光嚴重影響觀星品質，而在合歡山莊附近國軍武嶺營區，夜間工程探照燈更照亮山谷，兩大光害影響暗空公園的年度檢核數據。

經公路總局解釋，維護行車安全的CMS原本是白天運作、夜間關閉，因山區供電系統不穩，產生計時誤差而產生開關時段錯誤，獲報後已責成施工廠商迅速調整「下午六點關閉，隔天早上六點再開啟！」的正確開關時間。

埔里工務段並承諾未來對於交控設備建置，也將在不造成合歡山暗空公園光害的合適地點，進行移設CMS，繼續提供遊客合歡山相關訊息，考量行車安全需求外，也兼顧當地環境特殊性，避免造成環境衝擊及影響。

臉書社團「台灣星空守護聯盟」昨天發文，台北市天文協會理事長劉志安已與合歡山暗空公園總計畫主持人前往合歡山武嶺營區，與軍方人員、施工廠商進行燈具、燈光現場會勘，同時說明合歡山暗空公園的由來與設立目的、重要性，也進一步說明星空品質監測、暗空維護工作與每年對國際暗天協會（IDA）的工作報告，希望工區配合夜間燈光控管。

工程包商已將大型探照燈頭下壓，屋簷燈具加遮光罩，以及不必要的燈具拆除改換太陽能小夜燈。圖／台灣星空守護聯盟提供
工程包商已將大型探照燈頭下壓，屋簷燈具加遮光罩，以及不必要的燈具拆除改換太陽能小夜燈。圖／台灣星空守護聯盟提供
工程包商已將大型探照燈頭下壓，屋簷燈具加遮光罩，以及不必要的燈具拆除改換太陽能小夜燈。圖／台灣星空守護聯盟提供
工程包商已將大型探照燈頭下壓，屋簷燈具加遮光罩，以及不必要的燈具拆除改換太陽能小夜燈。圖／台灣星空守護聯盟提供
合歡山暗空公園先前2大夜間光害，引起天文界抗議後，昆陽停車場故障的CMS將遷移至適當地點。圖／台灣星空守護聯盟提供
合歡山暗空公園先前2大夜間光害，引起天文界抗議後，昆陽停車場故障的CMS將遷移至適當地點。圖／台灣星空守護聯盟提供

合歡山 暗空公園 武嶺 標誌

延伸閱讀

政院修法通過營區禁止測錄攝影 危害國安者恐遭罰5千萬

合歡山暗空公園受紅光影響 公路總局遷移電子看板

合歡山暗空公園不暗黑 可怕紅光讓山頭瞬間成地獄

颱風海葵帶來合歡山14級陣風 松雪樓屋瓦掉落

相關新聞

明天迎秋分 周末北東部雨增、中秋連假天氣變數大

中央氣象署說，今天東北風稍增強，迎風面的基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫...

博愛座適用對象將修法調整 薛瑞元證實草案已送立法院

作家李昂前晚在臉書批評年輕人坐博愛座不讓座，引起正反兩方論戰。交通部長王國材今天表示，他個人認為可以檢討，除現行法規的老...

尷尬！人妻常穿性感睡衣到便利店購物 原因竟與這生活壞習慣有關

都市人夜眠或日夜顛倒習以為常，想不到臺灣有名女子卻因此鬧出尷尬事件。有家庭主婦因追劇日夜顛倒，下午睡醒后被人發現穿著性感睡衣在便利店購物，直至被家中女傭發現才成功制止。臺灣心理專家在當地電視節目《醫師很辣》中，剖析這個奇怪案例，指該名婦人因長期睡眠不足，產生幻覺及幻聽，幸好家人及時發現而未至做出更可怕的事情。

李昂博愛座爭議為何問蔣萬安？ 網紅曝1線索 和蔣中正有關

作家李昂因博愛座公審年輕人不讓座，並請教台北市長蔣萬安的看法，引起廣泛討論。網友納悶為什麼要問蔣萬安，網紅「張哲生」分享...

斷食善終...醫：末期病情不可逆 「斷食」減緩苦痛

76歲知名兩性作家黃越綏日前因為胃痛到醫院照胃鏡檢查，疑似罹患胃癌，她表示必要時決定斷食善終，走完人生的最後。衛生福利部...

「雞婆」醫護苦勸6年終做大腸鏡篩檢 七旬嬤術後掀肚謝醫護

71歲江姓阿嬤6年前做大腸癌糞便潛血篩檢，結果呈陽性，護理人員不斷勸她要進一步做大腸鏡，但阿嬤因小孩不在身邊，也不願面對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦