屁屁好痛還出血恐怕是痔瘡！5大治療方式告別坐立難安

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「痔瘡治療」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的痔瘡治療方式排行。

痔瘡為國人相當常見的身體疾病，需要久坐久站的工作型態、欠佳的飲食習慣等，都是可能提高痔瘡發生機率的因素，且根據成大醫院統計，將近九成的台人都有痔瘡困擾，本次我們就針對「痔瘡治療方式」進行觀測，一起來看看痔瘡如何治療吧！

痔瘡要「治本」需揮別不健康飲食習慣 「傳統」與「自費」手術恢復期差異大？ ▲ 五大痔瘡治療方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「痔瘡治療方式」相關話題的討論，發現「改善飲食習慣」為最常被網友提及的治療方式。

痔瘡好發族群在飲食方面常有「嗜辣、水分及纖維攝取不足、好菸酒」的共通點，對此便有醫師點出，若能多加攝取高纖食物、蔬果並多補充水分，就能夠令糞便較為鬆軟，更有利排便的順暢度，也能夠減少排便不順對於痔瘡的刺激。

也有民眾發文詢問若有痔瘡困擾，是否有除了開刀以外的治療方式，吸引不少網友分享經驗，說道「從飲食先下手吧，手術能治標、不治本」、「正常作息跟多吃蔬菜很重要」、「飲食習慣要改變，多吃菜、少吃刺激性食物」，建議改善痔瘡問題應從飲食習慣著手，除了能避免現有症狀惡化，也可以降低未來長出新痔瘡、或是治療後又復發的機率。

而「手術」也是許多痔瘡患者首選的治療方式，不少網友認為相較其他療法，採取積極的手術治療更能徹底移除病灶、一勞永逸。而現今痔瘡手術大致區分為「微創手術」與「傳統手術」，兩者除了價位上的差異，另一明顯不同之處就在於術後恢復期。

有網友被痔瘡問題困擾多年、下定決心要進行手術移除痔瘡，在討論區分享自己到診所諮詢醫師的心得，提到「傳統手術傷口又大又痛，所以要休養較久，但有健保給付，是最便宜的選擇」、「微創手術傷口小很多，不會讓肛門內的皮縫合後變緊繃，但費用較高」。

不過也有患有嚴重痔瘡問題、打算進行微創手術的民眾，在諮詢醫生後卻被告知自己的症狀「傳統手術才能徹底切除」，點出微創手術並非適用所有人，需要經由醫師的專業判斷，才能找到最自己最佳的治療方式。

此外，若痔瘡問題較輕微，經醫師評估後也可以考慮採取「藥物治療」，以減緩痔瘡帶來的不適感。常見的痔瘡藥物又分為「肛門塞劑」、「外用藥膏」及「口服藥物」，外用藥物成分多含類固醇與麻醉成分，能夠減緩疼痛；而口服藥則通常用來緩解便秘問題，避免如廁時過度出力、令痔瘡惡化。

你也深受痔瘡所苦嗎？或是已經出現痔瘡症狀卻還沒開始著手治療呢？只要從生活中培養起良好的日常、飲食習慣，再積極配合醫師所建議的方法治療，相信你就能早日康復、擺脫坐立難安的困擾！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「痔瘡治療」相關討論則數。觀測期間：2022/06/06~2023/09/05，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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