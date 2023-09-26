快訊

果粉與安卓粉看發表會評價大不同！蘋果粉絲「反應太誇張」遭網狂酸

早晨財經速解讀／10年期美債殖利率再創新高 美債跌那麼兇 現在買還是很危險？

劉真逝世3年辛龍近況曝光 傳他已搬離傷心地

屁屁好痛還出血恐怕是痔瘡！5大治療方式告別坐立難安

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
屁屁好痛還出血恐怕是痔瘡！5大治療方式告別坐立難安 圖片來源/unsplash
屁屁好痛還出血恐怕是痔瘡！5大治療方式告別坐立難安 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「痔瘡治療」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的痔瘡治療方式排行。

痔瘡為國人相當常見的身體疾病，需要久坐久站的工作型態、欠佳的飲食習慣等，都是可能提高痔瘡發生機率的因素，且根據成大醫院統計，將近九成的台人都有痔瘡困擾，本次我們就針對「痔瘡治療方式」進行觀測，一起來看看痔瘡如何治療吧！


痔瘡要「治本」需揮別不健康飲食習慣 「傳統」與「自費」手術恢復期差異大？

▲ 五大痔瘡治療方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 五大痔瘡治療方式 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「痔瘡治療方式」相關話題的討論，發現「改善飲食習慣」為最常被網友提及的治療方式。

痔瘡好發族群在飲食方面常有「嗜辣、水分及纖維攝取不足、好菸酒」的共通點，對此便有醫師點出，若能多加攝取高纖食物、蔬果並多補充水分，就能夠令糞便較為鬆軟，更有利排便的順暢度，也能夠減少排便不順對於痔瘡的刺激。

也有民眾發文詢問若有痔瘡困擾，是否有除了開刀以外的治療方式，吸引不少網友分享經驗，說道「從飲食先下手吧，手術能治標、不治本」、「正常作息跟多吃蔬菜很重要」、「飲食習慣要改變，多吃菜、少吃刺激性食物」，建議改善痔瘡問題應從飲食習慣著手，除了能避免現有症狀惡化，也可以降低未來長出新痔瘡、或是治療後又復發的機率。

而「手術」也是許多痔瘡患者首選的治療方式，不少網友認為相較其他療法，採取積極的手術治療更能徹底移除病灶、一勞永逸。而現今痔瘡手術大致區分為「微創手術」與「傳統手術」，兩者除了價位上的差異，另一明顯不同之處就在於術後恢復期。

有網友被痔瘡問題困擾多年、下定決心要進行手術移除痔瘡，在討論區分享自己到診所諮詢醫師的心得，提到「傳統手術傷口又大又痛，所以要休養較久，但有健保給付，是最便宜的選擇」、「微創手術傷口小很多，不會讓肛門內的皮縫合後變緊繃，但費用較高」。

不過也有患有嚴重痔瘡問題、打算進行微創手術的民眾，在諮詢醫生後卻被告知自己的症狀「傳統手術才能徹底切除」，點出微創手術並非適用所有人，需要經由醫師的專業判斷，才能找到最自己最佳的治療方式。

此外，若痔瘡問題較輕微，經醫師評估後也可以考慮採取「藥物治療」，以減緩痔瘡帶來的不適感。常見的痔瘡藥物又分為「肛門塞劑」、「外用藥膏」及「口服藥物」，外用藥物成分多含類固醇與麻醉成分，能夠減緩疼痛；而口服藥則通常用來緩解便秘問題，避免如廁時過度出力、令痔瘡惡化。

你也深受痔瘡所苦嗎？或是已經出現痔瘡症狀卻還沒開始著手治療呢？只要從生活中培養起良好的日常、飲食習慣，再積極配合醫師所建議的方法治療，相信你就能早日康復、擺脫坐立難安的困擾！

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「痔瘡治療」相關討論則數。
觀測期間：2022/06/06~2023/09/05，共1年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

痔瘡 微創手術

延伸閱讀

高二生被取綽號「C先生」 手術治癒男性女乳症恢復平坦胸部

長痔瘡怎麼辦？「十人九痔」讓現代人坐立難安 內痔、外痔、混合痔症狀一次看

醒來發現醫生下班了！ 陸男麻醉躺手術台竟被丟包

大便有血是痔瘡出血還是大腸癌前兆？醫曝左右側腫瘤症狀差異

相關新聞

中秋連假南海及菲律賓東方海面有熱帶擾動 吳德榮曝影響機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，中秋連假南海及菲律賓東方海面各有熱帶擾動，但無...

可以降溫了！周六起東北季風南下 全台降溫

最近白天非常熱，到底何時才有機會降溫變涼一點？天氣風險公司天氣分析師柯聿寧今天指出，周六下半天到下周一北方有一波東北季風...

台灣電子書及閱讀器銷售皆夯 發展出不同於全球的4特色

台灣書市近年不振，但電子書在新冠疫情來襲後大爆發，疫後銷售也持續上揚。在台耕耘7年的國際電子書品牌樂天Kobo比較台灣與其他國家差異，指出台灣電子書市場有四大特色，包括讀者特愛大尺寸閱讀器，還因台灣身為電子紙產業龍頭，閱讀器競爭超激烈。 然而近年台灣整體書市並不理想，文化部又推出圖書館計次式電子書借閱制，這些會影響電子書銷量嗎？樂天Kobo怎麼觀察台灣電子書市場變化？

頭皮「無髮無天」啦！找出這六大禿頭原因讓你「絕頂」重生

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「禿頭原因」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的禿頭原因排行。

發出「咀嚼聲」才排第三？這些餐桌NG行為讓你朋友跑光光！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「餐桌NG行為」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的餐桌NG行為排行。

連假來趟藝文小旅行！「享讀福爾摩沙」創新書市全台多地起跑

由文化部獎勵辦理的「享讀福爾摩沙」創新書市，繼上月在高雄衛武營與澎湖前寮里成功揭開序幕、9月於宜蘭羅東跟新北三重接續辦理...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦