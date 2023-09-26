中秋節就要烤肉！搭配「這些」飲品讓食物美味更升級

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「中秋烤肉飲品」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的中秋烤肉飲品排行。

中秋佳節將至，許多民眾說到中秋節就會想到烤肉，是相當獨特的習俗，相信各位的家中應該都已經陸續開始採買中秋烤肉的食材了，那麼有吃的當然也就要有喝的，到底什麼飲品和烤肉一起享用才是絕配呢？快來看看網友們的推薦清單吧！

「酒類」搭上烤肉、海鮮網呼超絕配 「純茶飲」去油解膩最佳夥伴 ▲ 網友熱議中秋烤肉飲品 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「中秋烤肉飲品」的相關話題討論，可以發現「酒類」引起熱烈討論，網友就直呼「中秋節當然要烤肉、喝啤酒」、「生啤酒配燒烤讚讚」，表示中秋烤肉絕對少不了各種酒精飲料，並且指出冰涼的啤酒和肉類、海鮮是絕配，組合起來讓人大呼過癮。

還有民眾發文請益「中秋節烤肉，必備飲料是什麼？」，吸引大批留言紛紛回覆，許多網友說道「無糖綠解膩神器！！！」、「紅茶、綠茶、烏龍茶解油膩」，覺得吃烤肉大魚大肉，選擇能夠去油解膩的飲品十分重要，因此各種油切茶、分解茶就相當受到歡迎。

而「果汁」也是不少人的解膩好夥伴，其中以「檸檬汁」呼聲最高，並說明檸檬汁的適配性很高，無論是搭配蜂蜜、酸梅、養樂多都非常好喝，不只解膩又消暑，也是眾多飲品中更為天然的清爽好選擇。

此外，「碳酸飲料」和「氣泡飲」同樣也備受熱議，網友留言提及如「我是絕對少不了快樂肥宅水的」、「家裡中秋烤肉，媽媽一定都會準備蘋果西打」、「康普茶+氣泡水超讚」，認為碳酸飲料是大家從小喝到大，不管男女老少都喜愛的飲品。

氣泡水則是同樣擁有氣泡口感但熱量更低，不必害怕對身體造成負擔的飲品，加上氣泡水非常百搭，能夠自由調配，將其加入各種想喝的果汁、果醋，以豐富飲品的口感，推薦給想要健康喝飲料的族群。

你喜歡的飲品有上榜嗎？還是你有獨家的特調搭配組合？可口的烤肉再搭配上適合的飲品一起享用，能夠讓美味更升級，今年的中秋烤肉大餐，不妨參考以上的網友推薦飲品清單嘗試看看新組合，並且好好享受歡聚的時光，祝福大家都能度過一個愉快的假期，中秋節快樂！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「中秋烤肉飲品」相關討論則數。觀測期間：2022/09/01~2023/09/07，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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