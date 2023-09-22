明天迎秋分 周末北東部雨增、中秋連假天氣變數大

中央氣象署說，今天東北風稍增強，迎風面的基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，外出仍需攜帶雨具備用。

溫度方面，東北風稍弱，對氣溫影響不大，各地高溫維持約31至34度，近山區有機會達35度，感受上仍稍悶熱，中午前後紫外線偏強，外出須做好防曬並補充水分；風力方面，北部沿海空曠地區、恆春半島及金門、馬祖易有較強陣風。

明天是24節氣的秋分，明天至下周一環境為東北風，迎風面的基隆北海岸、大台北及東半部地區雲量增多，為陰短暫雨的天氣，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨的天氣型態；白天西半部高溫約為33、34度，東半部為31、32度，清晨各地低溫約24至27度，降溫不明顯。

下周二至下周四環境仍吹東北風，水氣增加，迎風面降雨區域擴大，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，中南部地區仍為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態；白天高溫約為31至34度，清晨各地低溫約24至26度。

至於中秋連假天氣，中央氣象署說，要看低壓帶接近時帶來的水氣多寡而定，也要留意有無熱帶系統形成，變數仍大。29日至10月1日東北風影響，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。