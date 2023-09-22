次世代基因定序將納保 癌友最擔心相應藥物是否給付

衛福部健保署署長石崇良日前宣布，預計明年要將癌症次世代基金定序（NGS）納入健保給付。隨精準醫療進展，NGS可找出癌症病人致癌驅動基因，讓醫師據以使用相應的標靶藥物治療患者。肺癌是標靶治療發展最快的癌別之一，台灣癌症基金會與台灣肺癌研究學會今年對肺癌病友進行調查，發現癌友對NGS的認知雖有提升，但有8成病友擔心，檢測出致癌基因後，是否有健保給付的相應藥物可用。

根據衛福部國健署癌症登記報告，肺癌死亡率長年高居國人死因之冠。非小細胞肺癌致癌驅動基因多元，傳統基因檢測如桑格定序等，是檢測單點基因，病人須反覆檢測才能找到正確的致癌驅動基因。NGS則可一次檢測數十至數百種突變位點。

台灣癌症基金會與台灣肺癌研究學會3月針對肺癌病友及家屬進行「醫療檢測認知調查」，共回收132份問卷，受試者肺癌類別非小細胞肺癌占75%，小細胞肺癌占1成，非小細胞肺癌病人有84%正接受治療。調查結果顯示，有81%病友聽過NGS，多數是經病友團體及醫師告知。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，與2021年調查結果相比，民眾對NGS認知提升3點5倍，當年僅有23％病友聽過NGS。調查中也詢問病友願意自費負擔多少NGS費用，有6成病人願意自費4萬元以下受檢，足見價格愈親民，才能讓更多病家受惠。另外，8成病友表示，經NGS檢測後，希望能盡快找到治療方式，卻也擔心檢測後雖有相應的治療藥物，健保卻不予給付。

「NGS明年納保將是癌症醫療一大進展，但哪些突變位點應納入優先給付，仍須專家探討。」台灣肺癌研究學會理事、台北醫學大學副校長李岡遠表示，若病人都能獲健保支持接受NGS檢測，除減少病人經濟負擔，臨床醫師也能更精準投藥，改變病人需要先接受治療成效相對不佳、且副作用嚴重的治療，才能接受新型治療的現況，也能減少醫療資源浪費，對降低健保藥費負擔是一大福音。

蔡麗娟表示，台灣肺癌研究學會與台灣癌症基金會將於11月出版「晚期非小細胞肺癌－基因檢測與精準醫療」衛教手冊，內容包含肺癌的致病驅動基因分類，與現行相對應的標靶藥物資訊，除強化肺癌病友及家屬對基因檢測及相關治療的認知，也讓醫療人員能獲得最新肺癌基因檢測、治療資訊。