快訊

台灣虎航促銷機票來啦！全航線單程99元起 這天開搶

時光旅人？1943年美國大兵「講手機」照瘋傳 網猜可能兩原因

坐著量沒高血壓還不夠？研究揭這樣量血壓更能預測心血管疾病

聽新聞
test
0:00 / 0:00

16歲女生背書包頸肩酸痛 物理治療師教她三式運動復原

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
【牽拉斜方肌】坐在椅子上，右手拉著椅子邊緣，頭部傾向左邊直到右邊肩頸肌肉有輕微拉扯感，左手輕輕下壓頭部以輔助增强牽拉，以達放鬆效果，維持30秒，換邊再重複一樣的步驟。牽拉兩邊為一次，重複10次。記者王勇超／翻攝
【牽拉斜方肌】坐在椅子上，右手拉著椅子邊緣，頭部傾向左邊直到右邊肩頸肌肉有輕微拉扯感，左手輕輕下壓頭部以輔助增强牽拉，以達放鬆效果，維持30秒，換邊再重複一樣的步驟。牽拉兩邊為一次，重複10次。記者王勇超／翻攝

高雄一位16歲女高中生，因為長時間用右肩揹書包，導致肩頸酸痛難耐，只好就醫求助。專業物理治療師陳慧瑩說，不當背負書包、背包，會導致頸肩肌肉處於緊繃狀態，長期下來有可能會導致脊椎側彎；可藉由運動放鬆及訓練胸大肌、斜方肌、背部肌群，減緩不適並幫助復原。

活力得中山脊椎外科醫院復健科物理治療師陳慧瑩說，不當背負書包的方式，除了會導致肩頸肌肉保持在緊繃狀態，難以放鬆，還會進而導致肌肉僵硬、甚至酸痛不適，不僅容易發生在學生身上，還容易發生在經常背著大背包的背包旅行愛好者及登山客身上。

陳慧瑩表示，若忽視不理會，不僅會導致肩頸痠痛，長時間肩頸及胸前的肌肉僵硬，很可能造成圓肩及駝背，若是身體兩側的肌力不平衡，甚至有可能會導致脊椎側彎。

陳慧瑩說，避免因不當的揹書包而產生身體不適，書包不宜過重，書包背帶不能太細，以分散肩部的壓力，揹書包時，書包盡量貼近背部，書包大小約爲上半身大小，上緣不超過頸部，下緣則不超過骨盆。

陳慧瑩建議，需要長時間揹書包、背包的民眾，可以藉由牽拉胸大肌、牽拉斜方肌、訓練背部肌群，三式運動來放鬆及訓練相關肌群，以達到減緩不當揹書包產生的不適或幫助復原。

【訓練背部肌群】站姿，頭、背部及臀部貼在牆上，掌心朝前雙手朝頭上舉起。雙手沿著牆壁緩慢滑下直到手肘呈90度，接著再緩慢上滑回原本的姿勢。重複動作15次。記者王勇超／翻攝
【訓練背部肌群】站姿，頭、背部及臀部貼在牆上，掌心朝前雙手朝頭上舉起。雙手沿著牆壁緩慢滑下直到手肘呈90度，接著再緩慢上滑回原本的姿勢。重複動作15次。記者王勇超／翻攝
【牽拉胸大肌】面向牆角，雙手扶牆，身體朝牆角傾斜，直到胸前肌肉有牽拉的感覺，以達放鬆效果，維持三十秒。重複10次。。記者王勇超／翻攝
【牽拉胸大肌】面向牆角，雙手扶牆，身體朝牆角傾斜，直到胸前肌肉有牽拉的感覺，以達放鬆效果，維持三十秒。重複10次。。記者王勇超／翻攝

書包 治療師 復健

延伸閱讀

鄒承恩全身肌肉白練了！體驗搶孤只爬得上0.01公分超糗

亞運棒球／鄭浩均手肘肌肉輕微發炎 仍會向中華隊報到

坐港鐵灑了奶茶附近乘客即這麼做 小紅書女大讚：香港人真的很好

運動對心臟好嗎？強化心臟運動有哪些？心臟不好該不該運動？

相關新聞

李昂博愛座爭議為何問蔣萬安？ 網紅曝1線索 和蔣中正有關

作家李昂因博愛座公審年輕人不讓座，並請教台北市長蔣萬安的看法，引起廣泛討論。網友納悶為什麼要問蔣萬安，網紅「張哲生」分享...

尷尬！人妻常穿性感睡衣到便利店購物 原因竟與這生活壞習慣有關

都市人夜眠或日夜顛倒習以為常，想不到臺灣有名女子卻因此鬧出尷尬事件。有家庭主婦因追劇日夜顛倒，下午睡醒后被人發現穿著性感睡衣在便利店購物，直至被家中女傭發現才成功制止。臺灣心理專家在當地電視節目《醫師很辣》中，剖析這個奇怪案例，指該名婦人因長期睡眠不足，產生幻覺及幻聽，幸好家人及時發現而未至做出更可怕的事情。

李昂博愛座爭議 當事女乘客駁：她自言自語「看誰要讓座給我」

作家李昂前晚在臉書批評年輕人坐博愛座不讓座，引起正反兩方論戰，疑似遭她指涉的其中1名年輕女性還原情況，該名女網友表示，李...

博愛座適用對象將修法調整 薛瑞元證實草案已送立法院

作家李昂前晚在臉書批評年輕人坐博愛座不讓座，引起正反兩方論戰。交通部長王國材今天表示，他個人認為可以檢討，除現行法規的老...

中秋連假天氣變數大 專家：關注擾動發展、東北季風可能報到

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天基隆北海岸、東北角、宜蘭等地，甚至到花東沿岸、恆...

現在快搶！台灣蘋果官網突釋出iPhone 15 Pro系列「現貨」 這色最多免等11月

9月15日沒在台灣蘋果官網預購到全新iPhone 15系列「現貨」嗎？沒關係別氣餒，現在蘋果官網又瞬間釋出「現貨」iPhone 15 Pro系列，不必再等宅配等到11月了，下標時也千萬不要猶豫。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦