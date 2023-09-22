16歲女生背書包頸肩酸痛 物理治療師教她三式運動復原

高雄一位16歲女高中生，因為長時間用右肩揹書包，導致肩頸酸痛難耐，只好就醫求助。專業物理治療師陳慧瑩說，不當背負書包、背包，會導致頸肩肌肉處於緊繃狀態，長期下來有可能會導致脊椎側彎；可藉由運動放鬆及訓練胸大肌、斜方肌、背部肌群，減緩不適並幫助復原。

活力得中山脊椎外科醫院復健科物理治療師陳慧瑩說，不當背負書包的方式，除了會導致肩頸肌肉保持在緊繃狀態，難以放鬆，還會進而導致肌肉僵硬、甚至酸痛不適，不僅容易發生在學生身上，還容易發生在經常背著大背包的背包旅行愛好者及登山客身上。

陳慧瑩表示，若忽視不理會，不僅會導致肩頸痠痛，長時間肩頸及胸前的肌肉僵硬，很可能造成圓肩及駝背，若是身體兩側的肌力不平衡，甚至有可能會導致脊椎側彎。

陳慧瑩說，避免因不當的揹書包而產生身體不適，書包不宜過重，書包背帶不能太細，以分散肩部的壓力，揹書包時，書包盡量貼近背部，書包大小約爲上半身大小，上緣不超過頸部，下緣則不超過骨盆。

陳慧瑩建議，需要長時間揹書包、背包的民眾，可以藉由牽拉胸大肌、牽拉斜方肌、訓練背部肌群，三式運動來放鬆及訓練相關肌群，以達到減緩不當揹書包產生的不適或幫助復原。