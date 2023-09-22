尷尬！人妻常穿性感睡衣到便利店購物 原因竟與這生活壞習慣有關

都市人夜眠或日夜顛倒習以為常，想不到臺灣有名女子卻因此鬧出尷尬事件。有家庭主婦因追劇日夜顛倒，下午睡醒后被人發現穿著性感睡衣在便利店購物，直至被家中女傭發現才成功制止。臺灣心理專家在當地電視節目《醫師很辣》中，剖析這個奇怪案例，指該名婦人因長期睡眠不足，產生幻覺及幻聽，幸好家人及時發現而未至做出更可怕的事情。

臺灣心理專家邱永林在東森綜合節目《醫師很辣》中分享該宗奇特案例，指有位病人是家庭主婦，因平時家務事忙，只能在晚上私人時間追劇，沉迷起來通常不自覺一追追到淩晨4、5點，但她並沒有立即去睡，反而待家人起床后，為他們安排早餐才去睡覺。

邱永林續稱，婦人睡醒后，常穿著性感睡衣到便利店購物，引起街坊側目。直到一天她被家裡的傭人發現，家人才知道相關情況，馬上向邱永林尋求幫忙。

婦人向心理專家求醫，揭發她的怪行與長期半夜追劇及睡眠不足有關。（示意圖／Ingimage）

婦人在家人告知下，才知道自己時常失態穿睡衣到便利店買東西。邱永林其後與婦人會診，發現她日夜顛倒、睡眠不足的情況維持了半年之久，因而開始出現幻聽及幻覺等現象，所以開了安眠藥給她。婦人首次服用后，竟睡了18個小時才醒來，可想而知身體疲倦的程度，當她更改生活習慣，睡眠充足后，身體狀況也明顯改善了。

邱永林解釋，大腦其實非常需要睡眠，但婦人長期日夜顛倒，故勸對方別再追劇得太晚，警告若長期缺乏睡眠，「身體是會反撲的」。

根據台灣衛服部資料顯示，18-64歲的成年人，每天須睡眠7至9個小時，睡眠不足這不良生活習慣是危害健康睡眠的因素之一。

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文章授權轉載自《香港01》