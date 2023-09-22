中秋連假天氣變數大 專家：關注擾動發展、東北季風可能報到

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天基隆北海岸、東北角、宜蘭等地，甚至到花東沿岸、恆春半島一帶有短暫陣雨的機會，一整天斷斷續續下雨，外出要多留意。

至於桃園以南地區位於背風面，吳聖宇說，天氣變化還是要留意午後的熱對流雷雨，山區降雨較明顯，平地受影響較小，到山裡面活動注意午後的天氣情況。

氣溫部分，迎風面地區白天的高溫略降，基隆北海岸、東北角、宜花東等地感受較明顯，白天高溫略降至30度上下。西半部地區白天仍是比較炎熱的溫度，預報高溫還是可以來到32-34度左右。夜晚清晨空曠地區低溫維持在21-23度間，部分單點有可能接近20度，日夜溫差稍大。

吳聖宇說，明後天大致維持偏東到東北風的環境，迎風面基隆北海岸、東北角、宜花東以及恆春半島等地區有局部短暫陣雨，背風面桃園以南西半部山區午後有熱對流雷雨，平地受影響比較小。降雨機率略高，安排假期活動要注意。

周末溫度方面，迎風面相對稍低，西半部白天溫度則是持續偏高，預報高溫32-34度左右，外出注意防曬、防中暑。

他表示，雖然大環境風向改變，不過偏東到東北風主要是來自菲律賓東方海面大範圍低壓區外圍所帶來的，北邊大陸高壓帶來的東北風只占很小一部分，並沒有太明顯的涼空氣，因此白天的高溫還是降不下來。

吳聖宇表示，下周一至周四還是偏東到東北風的環境，迎風面局部降雨，西半部午後雷雨的型態看起來不太會有變化。

吳聖宇說，下周五以後比較大的變數仍是在低壓區內擾動發展的變化情況，未來2-3天內的預報資料可能會相當關鍵，擾動的發展變化也將會決定中秋節的天氣好壞，是否接近台灣非常值得密切觀察留意。

下周後半還可能會有入秋第一波東北季風報到，吳聖宇說，跟未來熱帶擾動之間的互動情況可說是相當複雜，要持續關注最新的天氣預報資訊，安排中秋節假期活動尤其要留意。