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高溫上看36度 吳德榮：中秋連假天氣可能不穩定再觀察
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天轉微弱東北風，迎風面北台灣雲量稍增，北海岸、大台北東側及東北部轉有局部短暫雨的機率，其他地區仍晴時多雲，山區午後有局部短暫陣雨。
氣溫部分，無冷空氣，各地白天仍偏熱，北部23至34度、中部24至35度、南部24至36度、東部22至35度。
他說，周日至下周四各地多雲時晴、白天仍偏熱；北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率；各地山區午後有局部短暫陣雨。
下周五就是中秋節， 吳德榮說，美國（GFS）模式中秋節當天模擬圖顯示，西北太平洋有多個熱帶擾動發展，其中之一強度弱、但就在東北部海面。歐洲（ECMWF）模式中秋節的模擬圖則顯示，熱帶擾動強度皆很弱，其中之一逢冷空氣南下，而形成鋒面。
吳德榮說，以最新歐、美模式而言，皆有為中秋連假帶來不穩定天氣的模擬，但原因並不同；可見有很大的不確定性存在，各地天氣不宜勉強推論，應耐心再觀察。
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