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被批碳費開後門 環境部：國情不同

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

外界關注碳費訂定時程，綠色公民行動聯盟昨邀環團、專家學者召開記者會，批評環境部若僅訂三百元又規畫優惠費率，不僅幫排碳大戶大開後門，每噸少收二百元，形同每年給企業二四○億補助，認為碳費應從五百元起徵。環境部氣候變遷署說，不管是三百或五百元，「都是虛擬數字」，各國情況不同，制度不同，不能直接比較。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯說，減量目標及碳費訂定應以科學為本，但台灣訂定二○三○年減碳目標為百分之廿四正負一個百分比，根本不符合；據美國估算，每噸碳排的外部成本高達美金一九○元，若台灣碳費從每噸三百元起徵，僅反映約百分之五外部成本。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，環團提二點訴求，包含今年底確定碳費起徵費率，加速碳費規畫期程、在無優惠費率前提，碳費每噸五百元起徵，並逐年調升到以二○三○年每噸三千元為目標。

氣候變遷署副署長黃偉鳴說，碳定價由碳費審議委員會決定，三百或五百元是環團喊的，批評有失公允。

氣候變遷 環境部 美國

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