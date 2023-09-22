聽新聞
test
0:00 / 0:00

博愛座惹議 衛福部：放寬對象不取消

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
作家李昂日前搭乘台北捷運遇年輕人不禮讓，博愛座的存廢再度引起討論。記者曾學仁／攝影
作家李昂日前搭乘台北捷運遇年輕人不禮讓，博愛座的存廢再度引起討論。記者曾學仁／攝影

作家李昂在臉書貼文表示，她搭乘捷運時，遇到三名坐在博愛座的年輕人不願讓座，除引發正反意見論戰，博愛座存廢議題也再次浮上檯面。博愛座設置是依「身心障礙者權益保障法」規定，主管機關衛福部表示，將「放寬對象、但不取消」，身障權法修正案草案已研擬放寬建議乘坐對象，並未朝取消方向研擬。

衛福部社家署長簡慧娟表示，過去曾發生年輕女性身體不適，坐博愛座卻引發讓座爭議。身權法研商會議時，曾討論博愛座設置需求，現行條文規定，「身心障礙者及老弱婦孺」優先乘坐未提供對號座的大眾運輸工具，草案改為「身心障礙者及其他有實際需要者」優先乘坐博愛座，寬列乘坐對象。

過去有民眾在公共政策網路倡議平台提案取消博愛座，獲逾八千人附議。簡慧娟說，經專家、民團討論，認為應維持博愛座設置，但朝擴大優先乘坐對象研擬。行政院去年將身權法草案送入立院，但因涉及條文眾多，尚未通過。

中華民國身心障礙聯盟秘書長洪心平說，博愛座是互相體諒的機制，不該道德綁架。若民眾有須求時可提出，但對方若不便讓座，也可能是身體不適，此時應尋求其他座位，而非彼此互相比較「不適的程度」。

博愛座 讓座 衛福部

延伸閱讀

作家李昂引爆讓座爭議 身障盟：博愛座不該淪為道德綁架

李昂突曬急診照 對博愛座風波「不再回應」：想想過去怎麼說別人的

李昂突曬急診照 對博愛座風波「不再回應」：想想過去怎麼說別人的

陳沂認同李昂這部分 點出她批年輕人不讓博愛座「情勒和邏輯漏洞」

相關新聞

博愛座惹議 衛福部：放寬對象不取消

作家李昂在臉書貼文表示，她搭乘捷運時，遇到三名坐在博愛座的年輕人不願讓座，除引發正反意見論戰，博愛座存廢議題也再次浮上檯...

防登革熱頻噴藥惹怨 民盼放寬自噴

台南本土登革熱昨天新增確診278例，今年累計8450例，許多熱區住戶住家已被噴藥多次，有人哀怨，噴完要花好幾個小時打掃，...

相隔8年 基隆出現首例本土登革熱

南部登革熱疫情拉警報，基隆市昨出現今年首例本土登革熱確診病例，衛生局表示，個案曾到南部，日前出現症狀，19日就醫快篩通報...

威力彩頭獎26連摃 下周一拚8.1億

威力彩第76期今晚開獎，台灣彩券公司表示，本期頭獎未開出，累計已經連26摃，25日開獎的第77期預估銷售2.8億至3億元...

健康主題館／陳月卿獨門沾醬 烤肉美味又健康

中秋節快到了！許多人就會想到要烤肉歡慶中秋佳節。養生達人陳月卿對於健康、養生沾醬特別有研究，認為在享受食物美味時，如果能...

再出包！流感疫苗平台見他校學生個資 疾管署全面清查急修正

校園公費流感疫苗平台再出包，有立委指出「校園流感疫苗電子化系統」出現資安問題，同名不同校的學生個資竟然互通。疾管署坦言有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦