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防登革熱頻噴藥惹怨 民盼放寬自噴

聯合報／ 記者鄭惠仁李文德／台南報導
疾管署副署長羅一鈞（左四）昨率隊到台南大學視察校園防疫。記者李文德／攝影
疾管署副署長羅一鈞（左四）昨率隊到台南大學視察校園防疫。記者李文德／攝影

台南本土登革熱昨天新增確診278例，今年累計8450例，許多熱區住戶住家已被噴藥多次，有人哀怨，噴完要花好幾個小時打掃，為此市府本周調整為染疫個案周遭住戶若第3度噴藥，經認定沒病媒蚊孳生源及成蚊可自行噴藥。民眾仍盼放更寬，第2次就改自行噴藥；專家呼籲，放棄室內化學防治，恐不利防疫。

已進駐南市的疾管署副署長羅一鈞昨率隊到台南大學視察，沿路注意校園樹木根部、樹洞有無積水，到餐廳發現器皿放置區，也打開手機手電筒確認沒孳生源；羅看到學生多穿著短袖衣物，趁機宣導防疫。

羅一鈞說，台南從本周日到周三新增病例數比上周同期下降15％，且上周單周新增1900多例、本周預計1500例左右，「確定本周是疫情反轉周」；至於有醫師表示第一線工作量快爆了，羅一鈞說，現登革熱住院人數下降、候診也沒壅塞，急診不堪負荷時會啟動急門診。

南市登革熱防治中心19日宣布調整化學防治策略，群聚感染仍要強制噴藥，若是個人感染，周遭住戶要噴藥，只要已噴過2次，第3次需求時經稽查人員認定戶內外沒有病媒蚊孳生源及成蚊，會貼單告知屋主可自噴。

南市環保局表示，已購買7萬多瓶殺蟲劑發給6個熱區的區公所，讓民眾執行自噴，累計發出2000瓶。

但有民眾反映，噴藥後忙著拖地、擦桌椅，造成生活起居的不便又清理麻煩，「連1次室內噴藥都不想」。市議員蔡麗青建議，已噴過1次藥的住家，如須再噴藥時，先孶清，檢查沒有發現問題就改為提供殺蟲劑自行處理，減少全面噴藥對住戶的困擾。

國衛院蚊媒傳染病防治中心研究員黃旌集認為，埃及斑蚊喜愛的棲息地在室內，放棄室內化學防治恐不利防疫，此次調整化學防治決策是市府與專家討論、並考量不便性做的適度調整。

登革熱 台南 羅一鈞

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