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相隔8年 基隆出現首例本土登革熱

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆市昨天出現今年首例本土登革熱確診病例，環保局和區公所已進行清除孳生源及環境消毒作業。圖／基隆市衛生局提供
基隆市昨天出現今年首例本土登革熱確診病例，環保局和區公所已進行清除孳生源及環境消毒作業。圖／基隆市衛生局提供

南部登革熱疫情拉警報，基隆市昨出現今年首例本土登革熱確診病例，衛生局表示，個案曾到南部，日前出現症狀，19日就醫快篩通報疑似陽性，衛生局立即進行疫調，環保局和區公所進行孳生源清除及環境消毒。基隆市上次出現登革熱本土病例是在2015年。

衛生局昨公布這名登革熱本土病例個案資訊，9月8日至10日曾到南部，返回基隆後，15日出現發燒等症狀，19日就醫進行登革熱（NS1）快篩檢測，被通報疑似陽性，採血送疾病管制署檢驗。

衛生局接獲通報立即進行疫調，與環保局及區公所到個案居住地、工作地，在半徑50公尺內進行孳生源清除及環境消毒。疾病管制署昨研判為確診個案，同住家人和職場同事密切接觸者，及附近住戶做健康監測，目前均無症狀。

衛生局 登革熱 基隆

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