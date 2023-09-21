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澎湖優鮮推出企業客製化魚禮盒 搶攻中秋年節檔期

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
澎湖優鮮推出6款超值禮盒，包括龍膽石斑、海鱺、大藍(黃)瓜石斑、黃金鯧、龍虎斑等5款全魚分切以及1款綜合精品組禮盒。圖／澎湖縣政府提供
澎湖優鮮推出6款超值禮盒，包括龍膽石斑、海鱺、大藍(黃)瓜石斑、黃金鯧、龍虎斑等5款全魚分切以及1款綜合精品組禮盒。圖／澎湖縣政府提供

為推廣澎湖在地漁產，澎湖縣政府舉辦「澎湖優鮮 在家嘗鮮」禮盒推廣記者會，而為搶攻即將到來的中秋年節檔期，記者會現場也推出企業客製化採購方案及六大超值禮盒，瞄準企業與消費者贈禮需求，展現澎湖水產市場競爭力。

記者會邀請農業部漁業署副署長王正芳、台灣海洋箱網養殖發展協會理事長薛宏營、澎湖縣水產養殖協會理事長歐英豐與澎湖在地養殖業者參與，王正芳表示澎湖優鮮是養殖漁業兼顧永續與經濟發展的成功範例。

澎湖縣政府自2008年創立「澎湖優鮮」品牌，以教育訓練、現場評核與每年不定期抽驗三管齊下，使澎湖優鮮成為優質水產代名詞。澎湖縣政府參議陳晶卉表示，澎湖的箱網養殖面積及產值佔台灣近90%，箱網養殖不需要水車打氣供氧、且飼養環境與野生魚類的生活環境相似，是兼顧節能與高品質的友善環境產業，澎湖優鮮推廣至今「希望鼓勵業者以不用抗生素等環境友善方式養殖，同時讓消費者認識澎湖養殖水產品的好，減少對野生魚類的食用消耗。」

據澎湖縣政府統計，近年推出的澎湖優鮮禮盒銷量4年內已成長超過1倍，截至今年8月銷售額已破千萬，更有望在年底突破2千萬大關。其中團體戰策略是銷量成長關鍵，透過澎湖優鮮品牌，在地養殖業者可整合各家優勢水產，提供消費者多元選擇，而統一低溫分切、包裝及冷鏈運銷的一條龍模式，不僅幫助業者能專心養魚，更有助於管理及維持水產品質，提升消費者信賴感。

瞄準即將到來的中秋節與新年檔期，澎湖優鮮於記者會上宣布推出企業客製化採購方案。澎湖優鮮業者代表天和鮮物總經理蔡明欽表示，年節期間除消費者家戶採買外，企業贈禮也是龐大市場，透過攜手全家通路與黑貓宅急便冷鏈物流配送，讓澎湖優鮮禮盒成功打入企業福委會採購名單，不僅受鴻海及聯電等上市櫃公司青睞，供應量更累積超過上萬組受好評。

蔡明欽表示，全魚分切禮盒將大型龍膽石斑及龍虎斑等魚產以全魚分切方式製成小包裝切片，方便食用且保留整條魚的精華，在市場上的獨特性使其受企業青睞。今迎接中秋至新年檔期，趁勢推出澎湖優鮮企業用戶客製化方案，盼能以更彈性的方式將來自澎湖的優質水產提供予企業，帶動銷售成長。

澎湖縣 記者會 中秋節

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