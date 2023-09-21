台灣解嚴前最後一本禁書 今起與民眾見面

國史館台灣文獻館前館長劉峯松今天發表新書「台灣最後一本禁書-台灣的黑暗時代」，因身體抱恙，由他的妻子彰化縣前縣長翁金珠出席發表會，強調出書目的是讓台灣民主化過程被知道，願意團結為台灣美好生活努力。

劉峯松的新書由財團法人拓展文教基金會出版，今天在彰化縣永靖鄉公所發表，「無雙樂團」演奏鄧雨賢歌謠組曲等優美樂曲揭開發表會序幕；鄉長魏衛碩說，他略讀新書幾篇，第一個故事「在地球上有這種事」就震撼他，台灣能有今日安和樂利，都因前人願意爭取人權和民主自由，現在民智已開，大家要珍惜安樂康繁榮生活。

翁金珠表表示，出書目的不是製造紛爭，而是呈現台灣爭取民主過程一路走來是多麼坎坷，不清楚現在大家可以抨擊政府、罵總統和政府官員，換作發生在戒嚴時期可能被抓去槍殺、去關，有年紀的人知道過去那些事，年輕一代不知道，她和劉峯松期待藉由出版書籍、展覽歷史文物，讓社會不再重演過去的事，能走向和諧團結。