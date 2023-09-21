快訊

連假會泡湯？東北風影響一路濕到中秋 這區恐賞不到月了

台灣解嚴前最後一本禁書 今起與民眾見面

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
國史館台灣文獻館前館長劉峯松發表新書，讓民眾看到台灣解嚴前最後被查禁的書籍內容。記者簡慧珍／攝影
國史館台灣文獻館前館長劉峯松發表新書，讓民眾看到台灣解嚴前最後被查禁的書籍內容。記者簡慧珍／攝影

國史館台灣文獻館前館長劉峯松今天發表新書「台灣最後一本禁書-台灣的黑暗時代」，因身體抱恙，由他的妻子彰化縣前縣長翁金珠出席發表會，強調出書目的是讓台灣民主化過程被知道，願意團結為台灣美好生活努力。

劉峯松的新書由財團法人拓展文教基金會出版，今天在彰化縣永靖鄉公所發表，「無雙樂團」演奏鄧雨賢歌謠組曲等優美樂曲揭開發表會序幕；鄉長魏衛碩說，他略讀新書幾篇，第一個故事「在地球上有這種事」就震撼他，台灣能有今日安和樂利，都因前人願意爭取人權和民主自由，現在民智已開，大家要珍惜安樂康繁榮生活。

翁金珠表表示，出書目的不是製造紛爭，而是呈現台灣爭取民主過程一路走來是多麼坎坷，不清楚現在大家可以抨擊政府、罵總統和政府官員，換作發生在戒嚴時期可能被抓去槍殺、去關，有年紀的人知道過去那些事，年輕一代不知道，她和劉峯松期待藉由出版書籍、展覽歷史文物，讓社會不再重演過去的事，能走向和諧團結。

劉峯松已出版堅持走對的路、重返歷史現場、教育　觀護　人權、大人囝仔來聽古，今天發表解嚴前的最後一本禁書－台灣的黑暗時代，這冊書1986年11月上架，沒幾天被警備總部以「內容不妥，依法查禁」，成為解嚴前台灣最後被查禁的書，新書和相關文物即日起將巡迴永靖、溪湖和彰化市公所展覽。

拓展文教基金會發表國史館台灣文獻館前館長劉峯松的新書，基金會董事長也是彰化前縣長翁金珠代為主持發表會。記者簡慧珍／攝影
拓展文教基金會發表國史館台灣文獻館前館長劉峯松的新書，基金會董事長也是彰化前縣長翁金珠代為主持發表會。記者簡慧珍／攝影

文物 人權

延伸閱讀

王毅籲：摒棄「雙重標準」 堅決反對反恐政治化工具化

蔡英文：台海和平穩定符合所有人的利益

國小生自學黃金葛汁毒害同學 學者：缺乏人權觀念

TDR未經主管機關核定 法院應謹守罪刑法定原則 避免侵害人權

相關新聞

威力彩頭獎26連摃 下周一拚8.1億

威力彩第76期今晚開獎，台灣彩券公司表示，本期頭獎未開出，累計已經連26摃，25日開獎的第77期預估銷售2.8億至3億元...

再出包！流感疫苗平台見他校學生個資 疾管署全面清查急修正

校園公費流感疫苗平台再出包，有立委指出「校園流感疫苗電子化系統」出現資安問題，同名不同校的學生個資竟然互通。疾管署坦言有...

36分鐘國慶焰火絕佳賞點出爐！中市府曝「獨家」私密點

國慶焰火今年移師台中中央公園，國防部於18日舉行5分鐘焰火試放，評估布彈、落焰狀況，中市府也先列出17處觀賞點，經當晚測...

普悠瑪翻覆事故車廂也尋獲13塊碎骨 台鐵致歉

不只太魯閣事故，5年前普悠瑪號出軌翻覆事故，經檢警重新檢視也發現遺骸。針對宜蘭地檢署今指再次勘察普悠瑪號第6432次事故...

促電動公車駛高運量路線 環境部補助每輛160萬元

為落實2030公車全面電動化，環境部今公告「補貼電動大客車營運作業要點」，將過去補助車體費用，改成電動公車實際營運里程及...

北榮9月26日上午開放新冠XBB疫苗網路預約接種 27日開打

台北榮總宣布將在9月26日下周二上午10時起，開放莫德納XBB.1.5新冠疫苗接種預約網路掛號，並自27日下周三上午8時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦