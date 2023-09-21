「政府別再誤導國人」 加熱菸將合法上市 民團急喊5訴求

今年「菸害防制法」修法後，加熱菸只要通過「健康風險評估審查」即可合法上市。近期菸商頻頻出招，促加熱菸及早上市，衛福部國健署近期將進行上市審查會議，民團呼籲政府上市前應做好5件事，包括不應以健康風險評估一詞誤導民眾，應改用「加熱菸上市審查」、確實取締網路違規亂象、加熱菸品牌「IQOS」不可以該名稱在台上市、吸引20歲以下使用影響報告應列入審核，並盡速公告禁止所有加味菸品。

民團說明呼籲政府上市前應做好五5件事：

一、勿再誤導國人，官與民一致使用「加熱菸上市審查」意旨之文字

政府為開放加熱菸，訂定出「健康風險評估審查辦法」，但「健康風險評估」一詞嚴重誤導民眾，讓人誤以為「加熱菸是減害的菸」。請政府立刻停損，官民一致使用「加熱菸上市審查」，不可再誤導民眾對加熱菸的認知。

二、政府確實取締網路違規亂象

新型菸品主要行銷的對象是35歲以下的年輕人，菸商大量透過網路行銷，請政府更積極取締網路上的違法廣告，依法處20萬至100萬元罰款。

三、政府不可通過加熱菸品牌以「IQOS」名稱在台上市

在Google Scholar網站上已查到323筆學術論文，認定加熱菸品牌名稱「IQOS」意指「I Quit Ordinary Smoking」，即誤導「可以藉以戒除紙菸」，依「菸害防制法」第9條規定，2009年後上市之菸品不可使用誤導性文字，因此政府不能通過該品牌加熱菸以「IQOS」英文名稱在台上市。

四、將「吸引20歲以下年輕人使用」影響報告列入加熱菸審核必要條件

政府已經在加熱菸上市審查辦法中要求菸商必須繳交「吸引20歲以下年輕人使用」之影響報告，卻因行政疏失，未將其列入審核必要條件!請政府及時改正增列並亡羊補牢，後續確實監測青少年使用加熱菸的人數。

五、速公告禁止所有加味菸品（包含即將上市的「加味加熱菸」）

今年1月10日在立法院第五次(最後一次)朝野黨團協商時，衛福部國民健康署公開表明：「菸草本身是一種味道，禁止加味菸就是禁止菸草本身以外的味道」，菸害防制修法召集人林為洲委員也多次覆誦與要求紀錄：「菸草是原味，政府除了菸草以外的加味是完全禁止的，這沒有任何模糊空間」。

目前台灣尚未核定通過任何的加熱菸，但是在網路上到處可見各種加味的加熱菸廣告行銷，口味千奇百怪，包括奶油味、肉桂味、堅果味、茶類味、酒類味、甜味、海洋味、宇宙爆炸味等。但是國健署今年3月的預告子法時，卻只禁止「花香、果香、巧克力及薄荷」4大口味加味菸，上述所有加味菸品都無法禁止。