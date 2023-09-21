36分鐘國慶焰火絕佳賞點出爐！中市府曝「獨家」私密點

國慶焰火今年移師台中中央公園，國防部於18日舉行5分鐘焰火試放，評估布彈、落焰狀況，中市府也先列出17處觀賞點，經當晚測試觀測後，今公布16處絕佳觀賞點，範圍涵蓋西屯、北屯、大雅、后里等。民政局長吳世瑋說，今年焰火施放時間長達36分鐘、近3萬發焰火彈，搭配爵士樂、無人機展演，讓民眾感受台中魅力。

吳世瑋說，國慶焰火尺寸包含3吋、5吋及6吋等，其中6吋高空焰火發射後，高度可達190公尺，相當63層樓高，平地10公里內如無障礙物遮蔽，都可以看到形狀完整的國慶焰火。

如較近活動會場的中央公園停機坪一帶、水湳水資源回收中心（含喜鵲橋、大河福德祠廣場）、創研22、26停車場、逢甲大學田徑場、中國醫藥大學聯外道路，及北屯區敦化公園、老樹公園、新平公園等8處觀賞點，都可近距離觀賞震撼煙火，臨場感十足。

吳世瑋更提到，位於西屯區的文修公園（漢翔路與烈美街口）則是就近欣賞的次佳選擇；都會公園景觀平台、大雅區九天民俗技藝團廣場、12公里外的白陽山聖地、13公里外的望高寮夜景公園、19公里外的后里區麗寶樂園，以及21公里外的豐原區丘逢甲紀念公園等6處，除絕美夜景外，還可遠眺璀璨焰火，將請區公所維護環境與夜間安全，分散觀賞人流，提升欣賞品質。

指出15處觀賞點後，吳世瑋補充，第16處保留點是「市民秘密景點」，許多民眾提到自家頂樓、陽台有絕佳觀賞視角，可避開洶湧人潮，在家愜意賞焰火。

民政局表示，國慶焰火在台中規畫為期2天的系列活動，10月9日暖身活動於晚間6時30分登場，將有知名藝人、地方藝文團隊、爵士音樂及無人機展演等精彩演出；10日除各式精彩表演外，全程36分鐘的焰火主秀，搭配爵士樂、無人機展演，帶給國人耳目一新感受。