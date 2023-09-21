楊麗音甩開「恰北北」 1招收服失智症母親的心

據衛福部委託統計，推估112年台灣失智總人口將達32.5萬人，面對與失智長輩相處課題，金鐘視后楊麗音分享自己學會「順著」、收服失智症母親的心，從媽媽口中的「恰北北」畢業。

每年9月是國際失智症月，國民健康署今天舉行記者會宣布，今年串聯22縣市以支持「同在行動＋1」精神，號召民眾一起鼓勵失智者發揮自我能力，走出封閉，融入社會，讓台灣成為一個失智友善，且共榮、共好及共老的互助社會。

今年的失智友善代言人，曾於舞台劇與電視劇中多次扮演失智者的楊麗音，同時她也是失智症患者家屬，楊麗音的外婆、母親都患有失智症。楊麗音回憶，母親是在70多歲時被診斷出失智症，起因是一碗綠豆湯，那碗綠豆湯喝起來奇怪，不鹹不甜，原來是母親把小蘇打粉誤認白砂糖。

楊麗音一家很有警覺，立刻帶母親去醫院檢查，不久就確診是失智症，幸虧及早發現，及時介入治療，10多年過去，母親病情都在控制中，沒有嚴重惡化。事實上，如何與罹患失智症的母親相處，是母親生病後，楊麗音面臨的最大挑戰。

「我演過無數次失智患者，但我其實不知道如何和失智長輩溝通」，楊麗音說，失智症患者非常固執，明明沒吃藥卻一直說吃過，還沒吃飯卻說吃過，她時常覺得母親故意跟她鬧脾氣，甚至成了母親口中的「恰北北」 。

經過多年的磨合，如今的楊麗音學會不要跟母親爭執，「不要和她衝，其實她就和小孩子一樣」，透過同理、順著對方的話帶過就好，比如媽媽堅持吃過藥，就先認同，隔一陣子再告訴她來吃藥，像哄小孩一樣，以陪伴方式放手讓媽媽做事。

2025年台灣將步入超高齡社會，失智人口也快速增加，據衛生福利部統計，台灣每13名65歲以上長者就有1名診斷出有失智症，80歲以上長者更是每3人就有1人罹患失智症，國健署社區健康組長李嘉慧提醒，失智症盛行率隨年齡增加而倍增，若發現家人有失智症10大警訊徵兆，應及早就醫。

失智症10大警訊徵兆，第1個是記憶力減退而影響生活；第2個為計畫事情或解決問題有困難；第3個是無法勝任原本熟悉的事務；第4個則是對時間地點感到混淆；第5個為理解視覺影像和空間之關係有困難。

第6個是言語表達或書寫出現困難；第7個為東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力；第8個是判斷力變差或減弱；第9個則為從職場或社交生活中退出；第10個是情緒和個性的改變。李嘉慧說，當發現身邊家人、親友有以上徵兆，應及早協助就醫診斷，延緩失智。