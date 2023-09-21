普悠瑪翻覆事故車廂也尋獲13塊碎骨 台鐵致歉

不只太魯閣事故，5年前普悠瑪號出軌翻覆事故，經檢警重新檢視也發現遺骸。針對宜蘭地檢署今指再次勘察普悠瑪號第6432次事故列車車廂，發現細小碎骨13塊及疑似牙齒1顆，已從速送請內政部警政署刑事警察局，鑑驗是否為人類檢體、罹難者遺骸，台鐵也透過新聞稿表達歉意，將待鑑驗結果出爐檢方通知家屬時，依家屬意願全力協助處理後續事宜。

宜蘭地檢署今發新聞稿表示，因近日新聞報載台鐵局太魯閣號第408次事故列車車廂仍有遺骸遺物，為求慎重，9月11日指派主任檢察官及承辦檢察官偕警及台鐵局同仁，再次詳加勘查普悠瑪事故列車車廂是否尚有遺留物，結果未發現有明顯為人類形體的疑似遺骸，僅發現背包1個(擠壓在嚴重變形座椅底下，經移除後發現)及硬幣等遺留物共10件，已交由台鐵局辦理後續招領工作。

宜蘭地檢署說，9月15日再由台鐵局召集，會同罹難者家屬4位、宜蘭地檢署檢察官、運安會、消防署及鐵路警察局等單位，依行政院指示辦理車廂歸還後的最後全面性清理工作，經台鐵局專責清理小組清理及掃除車廂內泥沙碎石，並經鐵警局鑑識人員在泥沙碎石徒手排查、詳細審視加以過濾，結果發現細小碎骨13塊及疑似牙齒1顆，宜蘭地檢署當日即責警從速送請內政部警政署刑事警察局，鑑驗是否為人類檢體、是否為普悠瑪事故罹難者遺骸，後續由宜蘭地檢署處置。

對此，台鐵局說，除對所有罹難者家屬及傷者再度表達歉意之外，將待鑑驗結果出爐檢方通知家屬時，依家屬意願全力協助處理後續事宜。