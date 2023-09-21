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不只讓座掀議！妹子怒隔壁乘客「1行為」害她險抽筋 網狂點頭：是基本禮儀吧

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友分享自己搭乘大眾運輸工具時，因為隔壁乘客的「一個行為」感到十分困擾。示意圖／聯合報系資料照
一位網友分享自己搭乘大眾運輸工具時，因為隔壁乘客的「一個行為」感到十分困擾。示意圖／聯合報系資料照

搭乘大眾運輸工具時，大多數人會顧及其他乘客的感受，不會做出逾矩的行為，不過若是身旁的乘客造成困擾，又該如何和對方溝通比較恰當？作家李昂昨天指出，自己搭乘捷運時，請坐在博愛座的年輕人讓座遭拒，因而拍照發文，掀起討論。一位網友也分享自己搭乘大眾運輸工具時，因為隔壁乘客的「一個行為」感到十分困擾。

一位網友在Dcard上指出，自己每次搭乘大眾運輸工具時，都會對其他乘客的「一個行為」很不滿，她怒氣沖沖的抱怨：「不管你是男的女的、不管你坐姿是怎樣，坐在大眾運輸的座位上就給我把腿合上，不要兩腳開開佔到別人位子」。

原PO以自身案例舉例，表示某天自己好不容易擠上公車，坐下後隔壁乘客卻「佔了她四分之一的位子」，對方雙腳張開滑手機，一路上還越來越開、越來越靠近，而原PO「為了不想碰到那討厭的腳」，只能努力縮著身子，「縮到腳快抽筋」；後來她果然被撞到，怎料對方連一句「不好意思」都沒有說，反而繼續越來越開，讓原PO實在忍不下去「直接提早下車，走遠路回家」。

貼文曝光後引起不少網友的共鳴，直呼「真的！超有同感，基本禮儀還要別人來講根本就邏輯死亡」、「這真的是禮貌問題，很討厭遇到這類人」、「忍一時越想越氣，退一步越想越虧」、「其實也不懂為什麼腳要那麼開，應該也沒有大到合不起來」、「我之前在火車上也遇到過這種腿開開、還越開越大碰到我的腿的怪人」、「我都會在我的位子範圍內把腿也打開跟他擠，你不讓我舒服你也不要想爽，通常正常人碰到就會收斂了」、「我都直接打更開撞回去，90%有效（當然得到我要的結果後我會縮回去）」。

也有人提醒原PO可以當下反映，不過網友也提出看法，表示可以理解原PO，「真的講了會有多少人直接跟你吵架？又有多少人可能不爽直接攻擊你都有可能欸，有太多案例了…如果臺灣神經病沒那麼多，誰會敢怒不敢言」、「我能理解，想告知對方但又怕遇到怪人。尤其現在捷運常有情緒失控的，如果是我，真的很不舒服就不坐了。有時候好好講但有人一講就炸，不然就是酸言酸語或當沒聽到」。

捷運 公車 博愛座 讓座

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