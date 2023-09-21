影／１隻東方果實蠅產千顆卵 梨山果農這招防治率高達九成

台中市是水果之都，但梨山地區飽受東方果實蠅(俗稱「蜂仔」)危害，平均1隻蜂仔可產下1千顆卵，危害水果種類達90種以上。中市府在梨山地區推動東方果實蠅防治示範區，以誘蟲器、甲基丁香油誘引劑、黏劑噴罐及酵母球等物理性防治資材，從前年平均257隻蜂仔，今年降為平均13隻，防治率高達九成。盧秀燕今指示，將持續投入研究經費。

台中市長盧秀燕啟動為期2天和平專案，今第二天特別走入和平區環山部落果園，了解東方果實蠅防治成果。

農業局副局長蔡勇勝說，前年梨山地區東方果實蠅族群密度增加，農民損失慘重，原本每公頃水梨，每年約生產1萬8千公斤水梨，因東方果實蠅危害造成約1800至3600公斤水梨受損，損失率約1至2成，相當可觀。

市府與中興大學等學術團隊合作研究，在梨山地區推動東方果實蠅防治示範區，以誘蟲器、甲基丁香油誘引劑、黏劑噴罐及酵母球等物理性防治資材，降低其族群數量；研究顯示，前年蜂仔密度為257隻、去年為20隻、今年降為13隻，防治率高達九成。

「已見初步成效！」盧秀燕說，台中是許多精緻水果的產地，尤其是山城地區，包含水梨、蘋果和水蜜桃等，這幾年因為氣候變化，梨山地區東方果實蠅族群密度上升，造成農作物損失。

市府提出友善環境的防治措施，與專家學者和農友研究天然防治方法，近期防治措施已有初步成果，有效降低農損，市府繼續與農友合作並加強宣導。

梨山地區除生產高經濟價值水果，也是遊客避暑聖地，但因下肥使用生雞糞孳生蒼蠅，讓觀光品質大打折扣。

盧秀燕指出，近年農業局輔導農友使用農糧署品牌推薦的發酵腐熟禽畜糞堆肥產品或是高溫殺菌造粒的雞糞肥料產品，並與專家學者合作，提高作物所需養分，一可確保在地作物的經濟價值，二可增進和平區的觀光經濟，市府會持續投入經費，研究改善方法。