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健保爭取逾40億新藥總額預算 基金有望114年上路

中央社／ 台北21日電

新藥難納健保，擬另設百億基金。健保署爭取113年度總額預算匡列新台幣40億元以上，與往年30億元相比，至少增加10億元，衛福部長薛瑞元預估公務預算編列新藥基金有望後年上路。

高價新藥難以收入健保，病患買不起自費新藥成常態，台灣癌症基金會與台灣年輕病友協會等病友團體多次呼籲，除了健保總額以外，應盡速以公務預算成立新藥基金，避免癌症新藥納入健保給付平均需要苦等787天。

民進黨總統參選人賴清德今天提出成立百億癌症新藥基金，盼2030年癌症死亡率減1/3，薛瑞元今天接受媒體聯訪時表示，新藥基金已在規劃階段，來源為公務預算，預計最快後年上路，健保總額編列可以快一點，目前已在協商113年度總額預算。

健保署長石崇良日前提出，預計明年1月將設立「醫療科技評估」專責單位，以公務預算編列新台幣100億元新藥基金，獨立於健保總額之外，未來通過審查的新藥可望縮短至1年內給付。

衛生福利部中央健康保險署副署長李丞華表示，隨著醫療科技不斷進步，可以預期需要考慮納保的新藥將越來越多，未來健保給付新藥有2種財源，包含優先從公務預算爭取的新藥基金，及健保總額從寬匡列，他將雙管齊下的財源形容為「兩條腿走路」，希望走得快點。

李丞華說，健保總額每年編列醫院新醫療科技預算，112年度醫院新醫療科技預算已經增額，對各界而言，額度可能不夠多、新藥納保速度也不夠快，明年再擴大預算額度，希望編列超過40億元，以利收載速度加快。

據健保署提供數據顯示，在過去幾年編列的健保總額之中，111年與112年醫院新醫療科技預算分別為30億及30.78億元，113年將爭取40億元以上，但仍須視協商結果最後公告而定。

健保 癌症 台幣

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