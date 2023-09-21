北榮9月26日上午開放新冠XBB疫苗網路預約接種 27日開打

台北榮總宣布將在9月26日下周二上午10時起，開放莫德納XBB.1.5新冠疫苗接種預約網路掛號，並自27日下周三上午8時30分起，在第一門診3樓家醫科疫苗接種區提供服務。

莫德納XBB.1.5 疫苗適用於6個月以上幼兒、兒童、青少年及成人之接種，與前一劑新冠肺炎疫苗間隔84天後可以施打1劑莫德納XBB.1.5疫苗。

北榮提醒，目前國內外疫情仍持續且以XBB為主流病毒株，為提升對抗主流病毒株的免疫保護力，請民眾備妥健保卡及「COVID-19疫苗接種紀錄卡」依開放時程安排接種。

北榮的XBB疫苗分成三階段，第一階段為9月27日起提供65歲以上民眾接種，並提供500元衛教品，第二階段則是10月2日起跑開放北榮醫護人員接種，第三階段則暫定在10月9日開放全民接種。

另外依據接種時間及地點北容易分成三階段，第一階段為首兩日（27、28日）在第一門診3樓家醫科疫苗接種區，分成上下午，上午為8時30分至11時30分；下午場則是下午1時30分至4時30分。第二階段（10月2日至13日）在長青樓1樓僅提供下午場；第三階段則是（10月16日起）第一門診3樓家醫科疫苗接種區也僅提供下午場。不論那一個時間，都必須要在接種時間結束前15分鐘完成報到。