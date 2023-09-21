影／高雄輕軌成圓熱身起跑 全國首例5G AIoT虛擬車廂今亮相

高雄輕軌第二階段工程預估年底前新增7站後，路網成圓，高捷今舉辦全台首輛5G沈浸式列車啟用儀式，這輛「蜜柑號」有著全國首創結合5G AIoT 技術的車廂，乘客搭乘時，有如像置身電影場景裡，與虛擬人物互動與遊戲，今起在輕軌C1籬仔內站至C14哈瑪星站，展開為期六個月的試營運。

高市府爭取到「 5G AIoT 創新應用補助計畫」，融合5G沉浸式體驗、5G虛擬IP互動導覽和元宇宙互動遊戲，打造「全國首創5G沉浸式展演車廂」，不僅讓乘客享受一種嶄新的乘車體驗，同時達到推廣5G AIoT 技術的應用效果。

高雄市長陳其邁表示，樂見促成這樣的異業合作，讓5G技術運用在市民日常的大眾運輸載具上，高捷公司的沉浸式車廂計畫不僅展示了5G技術應用在交通、觀光領域的潛力，還為高雄創造全台唯一的獨特旅遊體驗。

高捷公司董事長楊岳崑表示：這次高捷公司以全球首創沉浸式車廂展演為主軸，將高雄輕軌車廂打造成為智慧移動式展演場地，結合5G技術應用，達到高速低延遲的體驗效果，期望為乘客帶來嶄新的體驗，吸引更多人搭乘輕軌，進而提升運量，也預期輕軌成圓後，高雄輕軌將會成為集城市觀光、科技應用以及交通運輸於的新型態公共運具。