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莫名全身癢不停 可能是營養素缺乏導致

中央社／ 台北21日電

過敏全身癢令人難受，1名年近60歲洪姓男子就算吃抗組織胺藥物，藥效退了又開始東抓西抓。醫師提醒，不少人以為避開過敏原即可，但過敏成因多元，營養素缺乏也可能導致。

聯安預防醫學機構聯欣診所院長顏佐樺近日透過新聞稿指出，組織胺是一種身體的保護機制與神經傳導物質，除了參與免疫反應，且會調節腸道功能，若組織胺過高，則可能會導致過敏、腸躁症、腹瀉、鼻塞、疲累、熱潮紅等現象。

造成高組織胺主要有3大原因，顏佐樺說明，首先是身體接觸到過敏原，可能導致免疫細胞過度活化，進而釋出大量組織胺，再來則是食用含高組織胺的飲食如可可、帶殼海鮮等。

此外，若缺乏組織胺代謝需要的營養素，如B群、鎂、鋅、維他命C等，也都有可能影響組織胺代謝能力，進而使組織胺濃度過高。

例如洪姓個案近幾個月莫名全身癢，睡眠及工作因此備受影響，就算刻意避開過敏原，但癢症仍沒有緩解，就算吃了抗組織胺藥物，藥效一退，又開始東抓西抓。

顏佐樺表示，檢查後發現，這名個案的甲基丙二酸過高，顯示其營養素B12不足，且葉酸（維生素B9）也偏低，因此判斷應該是因為B群不足影響甲基化代謝，進而導致組織胺代謝受影響，造成組織胺不耐，癢症才因此如影隨形。

顏佐樺提醒，不少民眾常下意識覺得身體會癢一定是因為接觸了過敏原，但造成身體異常的原因不僅多樣，有時甚至很複雜，應就醫尋求專業，才能真正告別難耐的癢症。

過敏原 醫師 醫學

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