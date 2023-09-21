中秋節佳節更惡化 醫師給憂鬱症患者6自救建議

中秋節對於大部份的人而言是團聚的時光，但是對患有憂鬱症患者而言，隨著節日的接近，心情恐怕更加低落焦慮。國泰綜合醫院精神科醫師楊琇雯表示，節日假期會讓人思考更多關於家庭和人際關係的問題，同時也會面臨不同於日常的生活模式與人際互動等變化，因此給出6項自助因應策略減少假期間的壓力、孤獨，避免症狀惡化。

楊琇雯說，節日時人們可能會花比平日更多時間和家人在一起，相處間發生的事件可能會引發舊有的衝突和情緒；而失去親人或是親密關係的人，具有團聚意義的節日可能加重孤獨感或是哀傷反應。這些因節日而來的壓力對於憂鬱症患者可能更加難以因應，而使症狀惡化。

臨床憂鬱症可能影響情緒、生理、行為及思考等面向。楊琇雯表示，情緒症狀包含悲傷、不快樂、煩躁易怒；生理症狀，如食慾不佳或暴食、體重大幅減輕或增加、失眠或睡眠過多、疲倦無力、身體疼痛、性慾降低；行為症狀可能有動作變慢、激動、自殺自傷行為、對外界不關心及對事物失去興趣；思考症狀如注意力不集中、記憶力減退、猶豫不決、無價值感、無助感、無望感、自責罪惡感、自殺或是死亡意念。

楊琇雯表示，當上述憂狀持續二周以上，並影響工作、人際關係及日常生活能力時，應尋求專業醫療人員協助，評估是否進行心理治療或是藥物治療。此外也有6種自助策略減少假期的壓力及孤獨感。

楊琇雯說，第一是保持運動及戶外活動，身體活動時有助於減少連續的負面思考。第二是保持規律的生活、盡可能維持正常的作息，包含維持和平日相同的睡眠時間、飲食適量、不過度飲酒；為假期活動設定合理的期望和目標，保留給自己獨處時間與空間。

楊琇雯說，第三則是和信賴親友分享感受，第四是評估自己的人際關係並設定界限，如果發現生命中有人會讓自己的負面情緒或是憂鬱症狀加劇時，限制和這些人相處的時間以及建立互動和接觸上的心理界限。第五則是參加志工活動，第六則是建立因應憂鬱情緒的活動列表，試著列出在情緒低落時可以讓自己舒服的活動列表，如聽音樂、看電影、冥想、腹式呼吸、瑜伽、跑步等。

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