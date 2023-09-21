快訊

黑幫控制監獄「坐牢能游泳、泡夜店」！委內瑞拉派1萬大兵奪回

福商勝「混蛋」流入13校園營養午餐 新北檢分他字案偵辦

懶人包／iPhone 15開賣優惠一次看！Studio A抽免費新機、10%舊換新回饋 德誼數位1元換這物

中秋節佳節更惡化 醫師給憂鬱症患者6自救建議

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
中秋節對於大部份的人而言是團聚的時光，但是對患有憂鬱症患者而言，隨著節日的接近，心情恐怕更加低落焦慮。示意圖。記者侯永全／攝影
中秋節對於大部份的人而言是團聚的時光，但是對患有憂鬱症患者而言，隨著節日的接近，心情恐怕更加低落焦慮。示意圖。記者侯永全／攝影

中秋節對於大部份的人而言是團聚的時光，但是對患有憂鬱症患者而言，隨著節日的接近，心情恐怕更加低落焦慮。國泰綜合醫院精神科醫師楊琇雯表示，節日假期會讓人思考更多關於家庭和人際關係的問題，同時也會面臨不同於日常的生活模式與人際互動等變化，因此給出6項自助因應策略減少假期間的壓力、孤獨，避免症狀惡化。

楊琇雯說，節日時人們可能會花比平日更多時間和家人在一起，相處間發生的事件可能會引發舊有的衝突和情緒；而失去親人或是親密關係的人，具有團聚意義的節日可能加重孤獨感或是哀傷反應。這些因節日而來的壓力對於憂鬱症患者可能更加難以因應，而使症狀惡化。

臨床憂鬱症可能影響情緒、生理、行為及思考等面向。楊琇雯表示，情緒症狀包含悲傷、不快樂、煩躁易怒；生理症狀，如食慾不佳或暴食、體重大幅減輕或增加、失眠或睡眠過多、疲倦無力、身體疼痛、性慾降低；行為症狀可能有動作變慢、激動、自殺自傷行為、對外界不關心及對事物失去興趣；思考症狀如注意力不集中、記憶力減退、猶豫不決、無價值感、無助感、無望感、自責罪惡感、自殺或是死亡意念。

楊琇雯表示，當上述憂狀持續二周以上，並影響工作、人際關係及日常生活能力時，應尋求專業醫療人員協助，評估是否進行心理治療或是藥物治療。此外也有6種自助策略減少假期的壓力及孤獨感。

楊琇雯說，第一是保持運動及戶外活動，身體活動時有助於減少連續的負面思考。第二是保持規律的生活、盡可能維持正常的作息，包含維持和平日相同的睡眠時間、飲食適量、不過度飲酒；為假期活動設定合理的期望和目標，保留給自己獨處時間與空間。

楊琇雯說，第三則是和信賴親友分享感受，第四是評估自己的人際關係並設定界限，如果發現生命中有人會讓自己的負面情緒或是憂鬱症狀加劇時，限制和這些人相處的時間以及建立互動和接觸上的心理界限。第五則是參加志工活動，第六則是建立因應憂鬱情緒的活動列表，試著列出在情緒低落時可以讓自己舒服的活動列表，如聽音樂、看電影、冥想、腹式呼吸、瑜伽、跑步等。

※ 提醒您：若您或身邊的人有心理困擾，可撥打1925（依舊愛我）安心專線

憂鬱症 情緒 節日

延伸閱讀

「爸爸，祝您身體健康」宜監燈籠比賽收容人吐心聲

慢了等明年！台東泰源監獄「蛋黃酥」3萬顆訂單創新高

中秋節天氣這些地區雨 賈新興：近期發展颱風機率不高

王陽明頻傳與蔡詩芸婚變 現身突認這事「沒有緣分了」

相關新聞

李昂掀起博愛座存廢論戰 衛福部回應了：放寬對象但不取消

作家李昂昨在臉書貼文表示，自己搭乘捷運，坐在博愛座的三名年輕人不願讓座，且給她白眼、態度不佳，博愛座存廢議題再次浮上檯面...

李昂還原博愛座事件被觸怒 少女「非常藐視翻白眼」

作家李昂昨天在臉書批台北捷運博愛座的年輕人不讓座，文章開頭並點名台北市長蔣萬安，引起討論。她今天再度發文「把前因後果講清...

李昂博愛座爭議 呂秋遠：昔性平先鋒 何時崩壞成霸凌者

知名作家李昂在臉書指，她搭台北捷運時，請3名坐在博愛座的年輕人讓出座位給她，卻不被理會，並點名台北市長蔣萬安回應。律師呂...

獨／這款市占近3成人工淚液11月退出健保 健保署這樣說

國內市占近3成，去年用量高達234萬瓶的人工淚液藥品「淚然點眼液」，生產藥品的愛爾康藥廠今宣布，於11月起退出健保給付，...

李昂為博愛座請蔣萬安回應 網轟情勒：女性主義卻氣噗噗公審

作家李昂昨在臉書批年輕人坐博愛座不讓座，開頭並點名台北市長蔣萬安，「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」，引起網路熱議。

不是只有太魯閣號！普悠瑪事故列車疑似查獲碎骨與牙齒

太魯閣號事故列車日前被發現車廂內還有遺骸與遺物，造成軒然大波，無獨有偶，宜蘭地檢署近日也對普悠瑪號事故的列車重新檢查，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦