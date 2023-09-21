聽新聞
test
0:00 / 0:00
周玉蔻為李昂緩頰 博愛座是否蔣萬安解決「見人見智」
作家李昂在臉書批台北捷運博愛座的年輕人不讓座、還遭白眼，並問台北市長蔣萬安有什麼看法。媒體人周玉蔻在臉書表示，李昂是她尊敬的小姊姊，「她開口拜託年輕人讓個座位，一定是有需要」。年輕人的反應，可以理解。至於要不要市長解決，見人見智。
周玉蔻說，總不能放個晶片，刷身分證超過65歲才能坐下來，要不然會被BBB吧？唐鳳怎麼說咧？「我都不敢坐博愛座」。
網友說，「是教育問題，而非年齡問題，年輕人不代表一定要讓座，因為他可能有需要一個座位，老年人不見得要別人讓座，因為他還很勇健，很多70歲還是一尾活龍的人，讓座給他，或許他還拒絕，因此除非法律規定，否則有何道理強制讓位呢」、「就大家互相體諒，讓是人家的氣量，不讓是他也有需要，不管怎麼說拿來公審都很差勁倚老賣老更不應該，老也不是疾病，做個優質公民吧」。
網友說，「我75歲，上捷運博愛座有空位我會先坐了，如有比我更需要者我會讓座」、「我已是阿嬤級的人了，坐公車捷運從未有年輕人讓座過，但我竊竊暗喜想，我看起來一定不像老人家還年輕吧，不要情緒勒索，你需要，別人也許更需要，用同理心看待不是很好嗎？」
網友說，「有公眾話語權的人更應該要注意，探討議題可以，但是不要Po出一般民眾私人照片來討論，他們沒有話語權，這是觀念不同而已，他們沒有觸犯法律，無需被其他人指點批評」、「我有朋友剛化療完人很虛，因為他是年輕人，博愛座有位子他不敢坐，怕被公審」、「或許博愛座應改成平等座，有需要坐的人都平等」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言