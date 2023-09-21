最低工資法送審 給付低可罰百萬

未來將以經濟發展、物價等10項指標調整最低工資，若雇主不給最低工資，最高可罰100萬！行政院21日通過《最低工資法》草案，送立法院審議。未來將設立最低工資審議會，調薪以共識決為原則，並將經濟成長、生活費、物價變動等10項指標納入調薪標準。

明定調薪指標

勞動部司長黃維琛表示，目前是以《審議辦法》調整最低工資，未來將制定《最低工資法》，組成最低工資審議會（下稱審議會），成員由勞、資、政、學四方委員代表組成，擬定具有共識的最低工資調整方案。審議會應於每年第3季召開會議，會議採共識決為原則，如無法達成共識，再以多數決作成決議。

另外，也將最低工資所需參考的勞動生產力年增率、平均薪資年增率、躉購物價等10項指標入法，並從現行基本工資審議經驗，將各界最具共識之「消費者物價指數年增率」列為應參採指標，且定明各項得參採指標，俾就整體經濟社會情勢通盤考量，使審議機制兼具穩定與彈性。

不給最低薪罰百萬

勞動部官員表示，將建立跨領域研究小組先行評估機制，小組成員包括學者專家，以及與國家整體經濟社會情勢相關之部會代表。由該小組研究最低工資實施對經濟與就業狀況的影響，並就審議指標數據的變動幅度與未來變化綜合評估，作成相關報告及最低工資調整建議，提供審議會審議參考。

最後，為有效落實最低工資之目的，明定勞雇雙方議定之工資不得低於最低工資，如有違者，處2萬元至100萬元罰鍰，並得依事業規模、違反人數或違反情節，加重其罰鍰至150萬元，且公布姓名及限期令其改善，未改善者應按次處罰。

由於法條中有行政院得以駁回最低工資決議的條文，本報記者提問說，這否會導致行政院不願調整最低工資？勞動部次長陳明文說，以前的《審議辦法》並未對相關機制規範，如今規範是給行政院評估，若有特殊狀況得請審議會再評估，等再送案時，行政院也會審慎評估審議會的決定。

圖說：《最低工資法》21日出爐，明定10項調薪標準與審議會相關規定。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

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