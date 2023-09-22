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作家十理由揭「觀光客不來台」原因 網猛點頭：無法反駁

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作家十理由揭「觀光客不來台」原因 網猛點頭：無法反駁

聯合新聞網／ 綜合報導
作家王俊傑特列出十點他認為台灣觀光所面臨的問題。機場示意圖，與新聞當事者無關。(報系資料照)
作家王俊傑特列出十點他認為台灣觀光所面臨的問題。機場示意圖，與新聞當事者無關。(報系資料照)

國門開放後帶來了許久不見的觀光熱潮，而鄰近台灣的日本，以往一直是旅台人數第一的國家，然而據資料顯示，日本近期訪台人次大幅減少，令大眾擔憂。FB粉專「王俊傑 Jawin Wang」是長年旅行的作家，經常在網上與紛絲分享其心得，近日他便針對「觀光客為什麼不來台」列出了10大理由，指出台灣觀光需改善的缺點，讓許多網友留言嘆「完全無法反駁」。

王俊傑表示，據統計資料顯示，今年1到6月的旅台人次第一名其實是港澳（42萬人），而第二才是日本（32萬人），第三名則是南韓（31萬人），然而不管是哪個群體，人數都是下滑的。

他指出，「對一個國家來說，旅遊是項需要戰略的產業，而台灣在旅遊業上要改進的問題仍有很多」，並列舉了十項他所看見的關鍵要點：

一、垃圾的政府官僚

政府雖有預算在各地打廣告宣傳旅遊，但廣告中看不出台灣的特色，甚至要行銷的地方卻對觀光客不甚友善。他以下圖中宣傳台南的海報為例，海報中無法一眼看出那裡是台南，實際去該處更找不到旗袍的元素其他政策問題則有，香港旅客來台人數雖同樣佔大宗，但入境手續相比日韓卻複雜很多、外國遊客投訴旅遊事宜的管道不明等等。

圖為王俊傑在香港拍攝到宣傳台南觀光的海報。圖片取自FB粉專「王俊傑 Jawin Wang」。
圖為王俊傑在香港拍攝到宣傳台南觀光的海報。圖片取自FB粉專「王俊傑 Jawin Wang」。

二、模糊的定位

若要將台灣做為產品行銷至國外，一個明確的形象定位很重要，然而多數人卻很難講出國內的旅遊特色究竟為何。

三、零深度

想吸引遊客一來再來，有深度的旅遊及文化體驗很重要。若想推廣運動旅遊，許多名山雖美，難度卻太高、也需要事先申請；而沿海的衝浪、浮潛產業和有積極發展的東南亞國家相比也不具優勢。除此之外，各地觀光景點都充斥著一樣的攤位及夜市，很難吸引回頭客。

四、不夠國際化

除了路標招牌的標示混亂不明外，多數台灣人在英文口說上也相較弱勢，增加了外國遊客在自由行上的難度。

五、惡劣的司機

假如選擇包車觀光，司機的態度會是遊客對該地觀光評價的重點之一，而某些計程車司機繞路或謊稱沒零錢不找零的習慣，也可能勸退遊客。

六、不是難波萬的美食

台灣的平民小吃口味多樣，許多小吃名店每到用餐時間都會人滿為患，然而對於不習慣台灣環境的外國人來說，用餐環境的衛生與否、多數以麵食和澱粉為主的小吃經常會勸退他們，但若是想吃台菜的正餐料理，卻又並不是那麼容易。

七、不便宜

台灣曾作為優勢的「物價便宜」已漸漸消失，尤其近年飯店價格飆漲，實在讓人吃不消。再加上近期日圓大貶，日本人感受不到消費紅利、他國遊客在旅遊選擇上也會比起台灣，更傾向於日本。

八、沒有高檔旅遊行程

台灣雖也有服務優質的高檔飯店，但和經常推出奢華旅遊的東南亞國家相比，在價格和周邊景點特色上都不具優勢。

九、治安問題

除了為人詬病的交通問題外，重大新聞的發生也造成不小的影響。像是2020年轟動台馬兩地的「馬來西亞女大生命案」，便令許多人開始對台灣的安全與否存疑。

十、短視的旅遊業者

因為自由行的門檻高，有些遊客會選擇跟團出遊，然而，在削價競爭的現況下，最後勝出的往往是低價卻沒有旅遊品質的觀光行程。

貼文底下有許多網友表示感同身受，「台灣住宿連台灣人自己都住不起了...」、「完全真實，9年前我可以很自豪的跟外國人介紹並邀請他們來台灣玩，現在的我完全講不出口...越來越差」、「台灣的特色就是到處都有複製貼上的小吃跟夜市，古蹟這類的沒救啦，台灣的古蹟會自燃，無法自燃的不修復，能修復的就只有廟宇」、「所謂很多台灣美食都是小吃，正餐選擇其實並不是那麼多，而且大多夜市賣的東西其實都差不多。另外就是沒有定位，休閑比不過東南亞；歷史古蹟、博物館又比不上大陸、韓國、日本」。

也有旅遊產業人員吐露心聲，「我就在旅遊業裡，你文真實說出我們的困境。政府在花錢時有種好像忽然想到這個預算沒花完，就辦了一個(主辦人自己覺得可以的)活動，辦活動現場工作人員比遊客還多。交通也真的非常不方便，以前接待很多陸客，深刻體會」。

王俊傑之後也發文表示，他並非要以此文章去影射誰的不對，也明白國內仍有積極發展旅遊差異化的業者和好的美食、景點、飯店及人事物，他認為台灣仍是很美好的旅遊勝地，只是任何地方都會有需要改善之處。

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