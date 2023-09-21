婦人血尿就醫驚見4公分結石 醫提醒：再拖恐變癌症

新竹50歲郭姓婦人反覆解尿疼痛且排尿困難，但只要發作就靠成藥解決，直到出現血尿才就醫。沒想到醫師檢查時發現，她膀胱裡竟然有4公分大的結石，宛若「珊瑚礁」在膀胱裡滾動。醫師提醒，有類似狀況的患者若不介入治療，讓結石持續刺激膀胱壁，長期下來恐演變成息肉，再拖下去不排除變癌症。

東元綜合醫院泌尿外科醫師戴順慶指出，郭姓婦人從年初開始反覆膀胱發炎，至今也才8個月，結石竟然可以長到4公分，相比一般約0.5公分的結石，體積是一般人的十倍大，初判可能是天氣炎熱、水份補充不足，加上膀胱反覆發炎，才會使草酸鈣有機會日夜累積，慢慢從小石頭滾成大石頭。

戴順慶說明，膀胱結石只要沒有造成阻塞，多數不會疼痛，而患者主述的疼痛感，是因為結石在膀胱內會滾動，而摩擦到膀胱壁引起的血尿及細菌感染所造成。透過內視鏡頭影像可以看見，膀胱內壁有反覆摩擦造成的多處紅點，部分區域已經出現「膀胱內膜不平整」的情形。

戴順慶表示，結石好發族群包括長期臥床放置尿管、男性攝護腺肥大以及因行動不便水喝得太少的60歲以上長者，尤其今年天氣特別炎熱，一定要補足水份，每天至少2公升以上。戴順慶提醒，膀胱反覆發炎不治療，最怕就是嚴重細菌感染延誤成敗血症、危及生命，曾經就有60多歲的阿嬤隱忍病情，最終罹患膀胱癌。