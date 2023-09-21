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響應國際無車日 中捷這三站明辦活動送精緻小禮

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
響應9月22日「國際無車日」，台中市今年活動於台中捷運松竹站、市政府站及豐樂公園站舉行。圖／台中市政府提供
響應9月22日「國際無車日」，台中市今年活動於台中捷運松竹站、市政府站及豐樂公園站舉行。圖／台中市政府提供

響應9月22日「國際無車日」，台中市環保局明日在捷運松竹站、市政府站及豐樂公園站舉辦「2023國際無車日．零碳捷淨享生活」活動，呼籲民眾響應低碳通勤，減少私人運具的使用。

環保局提到，無車日最早在1998年發起於法國，主要因汽車使用普及，造成都市環境汙染問題日益嚴重，為增進公眾環保意識，並鼓勵人們使用更潔淨的出行方式，盼藉此改善空氣品質，並舒緩交通。

據研究指出，台灣近40％的通勤距離在短程10公里以下，機動車輛數量增加及使用便捷，使汙染物及碳排放量不可小覷，台中市府為改善空氣品質及推動運輸減碳相關政策，自2019年起便積極響應國際無車日活動，鼓勵步行、自行車、電動運具或大眾運輸等通勤方式。

環保局表示，今年活動於台中捷運松竹站、市政府站及豐樂公園站舉行；國際無車日當天上午8點至下午3點，民眾於活動相關臉書頁按讚分享、持9月份大眾運輸電子票證搭乘紀錄，並與活動背板合照響應，即可獲精美宣導品一份；若於活動現場購買或加值「公共運輸定期票」，可憑據獲50元超商商品卡一張，商品卡各處限量200份，禮品數量有限，發完為止。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，環保局今年配合通勤月票政策特別推出「台中市低碳運輸獎勵辦法」，總抽獎獎項多達2700份，最大獎商品卡面額5000元，即日起至11月10日止，持有行政院TPASS通勤月票台中市定期票或中彰投苗定期票的使用者，於活動期間完成開卡及線上登錄基本資料，即獲抽獎資格。

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