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李昂掀起博愛座存廢論戰 衛福部回應了：放寬對象但不取消

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
博愛座設置是依照「身心障礙者權益保障法」第53條第3項規定，主管機關衛福部今表示，身障權法修正案草案，已研擬放寬建議乘坐對象，但並未朝取消博愛座方向研擬。記者李青縈／攝影
博愛座設置是依照「身心障礙者權益保障法」第53條第3項規定，主管機關衛福部今表示，身障權法修正案草案，已研擬放寬建議乘坐對象，但並未朝取消博愛座方向研擬。記者李青縈／攝影

作家李昂昨在臉書貼文表示，自己搭乘捷運，坐在博愛座的三名年輕人不願讓座，且給她白眼、態度不佳，博愛座存廢議題再次浮上檯面。博愛座設置是依照「身心障礙者權益保障法」第53條第3項規定，主管機關衛福部今表示，身障權法修正案草案，已研擬放寬建議乘坐對象，但並未朝取消博愛座方向研擬。

衛福部社家署署長簡慧娟表示，過去就曾發生年輕女性因身體不適，坐在博愛座所引發的讓座爭議，故身權法研商會議時，曾討論過博愛座設置的需求，現行條文規定「身心障礙者及老弱婦孺」優先乘坐未提供對號座之大眾運輸工具，草案改為「身心障礙者及其他有實際需要者」就能優先乘坐博愛座，意即寬列能乘坐的對象。

過去曾有民眾在公共政策網路倡議平台提案，要求取消博愛座設置，獲得逾8000人附議。簡慧娟表示，該案經專家、民團共同討論，認定應維持博愛座設置，但朝擴大優先乘坐對象研擬。研商會議中，也請交通部整體規畫，加強宣導，不論是否坐在博愛座上，若遇到有需要的民眾，都應適時讓座。

至於若長者、已坐在博愛座的年輕民眾都有需要時，誰該讓誰？簡慧娟表示，讓座是國人美德，自己在公車、捷運上也常看到熱心民眾讓座。讓座爭議因個案而異，建議民眾可找公車司機或列車隨車人員協助協調。

簡慧娟也說，身權法草案目前已送入立院，但因涉及條文、議題眾多，立法委員尚未有共識，還未通過。

李昂昨在臉書表示，自己搭捷運在淡水往台北的方向，請了3名坐在博愛座的年輕人，但沒有人願意讓座。「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦！兩個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼」、「我的年齡？那當然是年長，而且因為我10月1號要到巴黎新書發表，忙到老實說身體不是那麼舒服。我希望你給我們一個博愛座的使用方式」。

該貼文留言區引發大批長者留言，多數人出言指責年輕人。李昂也在留言區表示，「否則就取消博愛座，這個道理不是很簡單嗎？」

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