花蓮衛生所遠距醫療增至5鄉鎮 減少城鄉差距

花蓮縣衛生局繼秀林鄉、卓溪鄉衛生所採用遠距醫療，今年新增鳳林、瑞穗、萬榮3家衛生所，以網路取代馬路距離，與慈濟、門諾醫院合作為鄉親提供眼科、耳鼻喉與皮膚科遠距看診服務。

花蓮縣面積遼闊占全台面積8分之1，幅員狹長南北達137.5公里，60％人口及50％的醫療資源集中在北區，其他鄉鎮市因人口外流，留下來的多是長者與幼兒。面對少子高齡化，衛生局在有限的醫療資源下，運用科技將醫療送達偏鄉。

衛生局長朱家祥表示，花蓮有遠距醫療服務的衛生所有鳳林、瑞穗、萬榮、秀林、卓溪等5家衛生所，鄉親在衛生所看診後，若有專科會診的需要，由衛生所協助預約，再經由醫院與衛生所遠距連線。位在花蓮市的慈濟、門諾醫院專科醫生能即時向病患問診，並做眼底攝影影像、X光判讀或建議用藥，與衛生所醫師共同處理病症。

朱家祥說，遠距醫療在歷經新冠肺炎疫情後，醫療院所與民眾逐漸接受這種方式看診，以位於花蓮中區的萬榮鄉為例，居民到花蓮市的醫院相距40公里，單程車程就需要1小時以上。鄉親一般、慢性疾病多是到萬榮鄉衛生所與定期的巡迴門診，或是到鄉內2家西醫診所就診。