繼流感…腸病毒「大魔王」也來襲！症狀與疫苗選擇一次看

近期許多民眾發現門診擠爆，原來繼流感後，腸病毒也升溫中。驚人的是，25年前造成14萬名幼童感染的腸病毒71型，今年因「免疫負債」現象，恐在開學之際醞釀大規模傳染！到底專家如何解釋「免疫負債」？家長是否該帶小朋友打疫苗？疫苗如何選？又該如何防疫？完整解答在此。

最近繼流感爆發後，疾病管制署19 日公布最新監測數據顯示，上週（9月10日至9月16日）腸病毒門急診就診計1萬2982人次，較前一週增加了5％，高於流行閥值（即臨界值，一個效應能夠產生的最低值或最高值）。事實上，因腸病毒就診人數在5月上旬已經達到2萬3000人次，近幾週更是單週就診人數飆破萬人，是自2017年以同期最高。這個現象，讓國內家長社群與醫界心中警報大響！

祭新疫苗對抗大魔王

但是，今年流行的腸病毒又以克沙奇A型、腸病毒71型、D68等型別居多。其中，腸病毒71型的併發症最為嚴重，重症風險最高，醫界指出有「大魔王」之稱。

台灣病毒暨疫苗學會理事長暨台大小兒部專任主治醫師黃立民表示，台灣在1998年發現第一例的腸病毒開始，當年有14萬名兒童通報確診，同時造成405例的併發重症及78名兒童死亡。

台灣病毒暨疫苗學會理事長暨台大小兒部專任主治醫師黃立民指出，國內已有2款腸病毒71型疫苗。遠見記者胡華勝／攝影

以5歲以下的嬰幼兒腸病毒重症高危險群來看，重症致死率約在1.3％～33.3％，呼籲家長多加小心。

不過，值得慶幸的是，台灣目前已開發出2支腸病毒71型疫苗，自今年7月已經開始施打。

因為免疫負債，門診異常擠爆

而今年門診出現流感、腸病毒、腺病毒及諾魯病毒等就診人數飆高，醫療院人滿為患，甚至出現病床數不夠狀況。是否又有特殊原因？流行病學專家、中央研究院生命醫學科學研究所何美鄉博士指出，新冠疫情爆發期間，台灣戴口罩、勤洗手等防疫措施做得好，遏止了許多流行病的傳播，這段時間出生的嬰幼兒，喪失了藉由感染來產生抗體的機制，出現了對病毒沒有免疫能力的情況，也是所謂的「免疫負債」。

最近一次腸病毒71型流行是新冠疫情之前，依照腸病毒每2至3年流行一次的週期特性，隨著防疫解封與週期性，今年恐怕是腸病毒重新流行的一年。

到底腸病毒是什麼病？初期症狀為何又如何事前靠疫苗預防？以下是專家完整建議。

腸病毒是什麼疾病？

疾病管制署指出， 腸病毒感染為幼兒常見的疾病，指的是一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等多樣種類，總共有數十種以上。其中，小兒麻痺病毒已經在台灣根除。眾多腸病毒中，又以腸病毒71型最容易導致嚴重的併發症，大人跟小孩都會感染，徵狀不同，但又以5歲以下的幼兒是重症的高危險群。

目前醫學上並沒有腸病毒的特效藥可以用於治療，醫療上多採支持性療法，針對病症徵狀給予治療，像是協助退燒、止咳等。

腸病毒常見徵狀是什麼？誰是高風險群？為什麼危險？

腸病毒常見的徵狀包括，發燒、食慾不佳、活動力降低、躁動不安、皮膚出現紅疹、腹瀉、嘔吐等，症狀會持續約七至十天。

感染腸病毒71型的幼兒，八至九成會出現手足口病，症狀包括口腔潰瘍，手部、足部與臀部出現紅色丘疹或水泡。

因腸病毒71型最容易導致重症及嚴重併發症，5歲以下幼兒又是最容易得到重症的高風險族群，加上幼兒又因不容易清楚表達感染的身心不舒服與疼痛，若不多加留意恐耽誤診斷治療。

若是大人感染腸病毒，通常只要多休息、多喝水，飲食清淡均衡，數天就會康復。

腸病毒的潛伏期多久？傳染途徑為何？

感染腸病毒後，約在2天～10天內會出現症狀，多數人約3天～5天就開始感到不適；而發病後1週內的傳染力最強。

腸病毒如何傳染？主要包括：

1. 病患的呼吸道分泌物：如咳嗽飛沫、鼻涕的分泌物接觸。

2. 病患皮膚水泡的液體：若接觸到水泡的液體後，又碰觸口、鼻就會傳染。

3. 食物汙染：食用到病患吃剩或被分泌物飛濺汙染的食物。

4. 糞口傳染：接觸到被病患排泄物汙染的食物或水。

為什麼需要腸病毒71型疫苗？打別種的疫苗不行？

黃立民指出，腸病毒 71型具有高度嗜神經性及高致病力，會侵犯中樞神經系統，若是感染併發重症可能出現肢體麻痺、側肢偏癱、吞嚥困難、顏面神經麻痺及缺氧引起的神經發展遲緩等類小兒麻痺症候群。澳洲學者 Peter C. McMinn 更將腸病毒 71類比為下一個小兒麻痺。

接種疫苗有助降低感染風險，減少重症機率。不過，腸病毒型眾多，腸病毒71型疫苗主要防範腸病毒71型，還是可能感染其他型別的腸病毒。

腸病毒71型疫苗主要防範腸病毒71型，還是可能感染其他型別的腸病毒。遠見記者蘇義傑／攝影

如何挑選腸病毒71型疫苗？

從家長的角度，對於市面上2款腸病毒疫苗要如何挑選？黃立民建議家長先跟醫師討論，醫師端會由疫苗廠商提供完整的資訊。疫苗保護力超過95％以上都非常好了，目前疫苗的設計保護力有5年。

目前包括國光／安特羅疫苗及高端疫苗，接種對象都是2個月以上，6歲以下的嬰幼兒。國光／安特羅疫苗需接種2劑，2劑間隔28天。高端疫苗2個月以上至2歲嬰幼兒需施打2＋1劑，2歲至6歲兒童為2劑，兩劑間隔56天，接種第1劑時未滿2歲，建議於第1劑後1年接種追加劑，可以有效增強免疫反應。

黃立民說明，目前國光／安特羅疫苗的三期沒有做完，劑量也比較低，是1毫克的劑量比國光疫苗低，而且不打追加劑。至於不打追加劑有些醫生有些疑慮，是兩者比較大的差別。

高端疫苗占優勢的是臨床三期試驗都已經做完，疫苗保護力達 100%（統計模型為 96.8%）、對 B5、C4 病毒株具交叉保護力、血清保護率達 99.5%、具良好的安全性與耐受性。

高端疫苗占優勢的是臨床三期試驗都已經做完。遠見記者蘇義傑／攝影

黃立民指出，過去高端COVID-19疫苗被人詬病的就是只有抗體而已，沒有做完臨床三期試驗。疫苗終究還是要有三期的試驗是大家比較能接受的事，大家比較好評價這個疫苗。

腸病毒71型疫苗價格多少？有公費嗎？

目前包括國光／安特羅疫苗及高端疫苗兩者均為自費接種，未來是否納入公費，疾管署還在討論檢視。

至於價格部分，國光／安特羅疫苗單劑每劑4000元，需打2劑共是8000元。高端疫苗單劑價格是4300元，打2劑是8600元；打第一劑時未滿2歲需打2＋1劑，則需1萬2900元。

（本文出自2023.09.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）