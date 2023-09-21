台南登革熱病例下降 羅一鈞：疫情確定本週反轉

台南市登革熱病例數累計突破8000例，衛生福利部疾病管制署副署長羅一鈞今天表示，台南17日至20日新增病例數較上週降低15％，疫情確定本週反轉。

羅一鈞18日起坐鎮台南指揮登革熱防疫1個月，今天視察位於中西區的國立台南大學防疫作業。他指出，9月大專院校開學，防治非常重要，尤其有些校園附設農場、宿舍，可能隱藏孳生源，每天巡倒清刷不能少。

羅一鈞表示，台南本週登革熱疫情確定反轉，過去4天病例數較上週同期下降15%，降幅有擴大趨勢，他希望中秋前2週壓制得更低，讓大家安心過節。

羅一鈞同時提到防疫死角主要在天溝、花器及積水容器等，和下水道、光電板沒有關係。

在醫療量能上，羅一鈞說，台南防疫總顧問許以霖每天和10多家醫院連繫，重點在成大醫院、奇美醫院、市立安南醫院及市立醫院，住院人數下降，候診未壅塞，若病人湧入，急診不堪負荷，市府一定啟動急門診分流，不會讓醫療壅塞發生。

截至昨天下午3時，台南市本土性登革熱累計8171例，全市37個行政區中，僅白河區、東山區、後壁區及北門區等4區未染疫。