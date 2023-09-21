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不是只有太魯閣號！普悠瑪事故列車疑似查獲碎骨與牙齒

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
普悠瑪號事故列車。圖／宜蘭地檢署提供
普悠瑪號事故列車。圖／宜蘭地檢署提供

太魯閣號事故列車日前被發現車廂內還有遺骸與遺物，造成軒然大波，無獨有偶，宜蘭地檢署近日也對普悠瑪號事故的列車重新檢查，在泥沙碎石中發現細小碎骨13塊，及疑似牙齒1顆，立刻送往警政署鑑驗，待結果確定後再進行後續處置。

宜蘭地檢署指出，發生於2018年10月21日的普悠瑪號第6432次列車於新馬站出軌事故，當時由地檢署指揮警政署刑事警察局、鐵路警察局及宜蘭縣政府警察局，會同台鐵局全面勘查，11月7日將車廂內所有物品清點完畢，全案定讞後，2023年4月19日已將車廂交還台鐵局。

宜檢表示，近日報載，2021年4月2日發生的太魯閣號第408次列車事故車廂，被發現車廂內仍有逝者遺骸等，引起各界檢討聲浪，行政院2023年9月6日開檢討會議；宜檢為求慎重，根據會議紀錄，9月11日派主任檢察官與承辦檢察官，和警方、台鐵局人員再次勘察普悠瑪號事故車廂。

宜檢指出，勘查後未發現明顯是人類形體的遺骸，只有發現擠壓在嚴重變形座椅下的背包1個，及硬幣等遺留物共10件，交由台鐵局辦理後續招領；9月15日，再次會同台鐵局與罹難者家屬進行全面清理，掃除車廂內泥沙並徒手排查後，發現細小碎骨13塊和疑似牙齒1顆。

宜檢當日立刻責令警方盡速送往警政署刑事警察局，鑑定是否是人類檢體、是否是普悠瑪事故罹難者遺骸，目前正在等待檢驗結果出爐，再進行後續處置。

鑒於近日太魯閣號遺骸風波，宜蘭地檢署也重新檢驗普悠瑪事故車廂，發現13塊碎骨與1顆疑似牙齒。圖／宜蘭地檢署提供
鑒於近日太魯閣號遺骸風波，宜蘭地檢署也重新檢驗普悠瑪事故車廂，發現13塊碎骨與1顆疑似牙齒。圖／宜蘭地檢署提供

車廂 普悠瑪號

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