台鐵事故車廂2次清理完成 太魯閣號搜出170件遺留物、普悠瑪號35件

台鐵太魯閣號事故逾2年，日前保存事故車廂竟發現遺骨，輿論譁然。台鐵局今表示，已完成2次重大事故車廂全面清理，遺留物部分，第6432次普悠瑪號事故車廂計35件，第408次太魯閣號事故車廂計170件，台鐵局已於官網公告招領；疑似遺骸部分，則由檢察官移請法醫研究所鑑定，確定罹難者，再由地檢署通知家屬。

為了解普悠瑪、太魯閣事故發生迄今，相關機關對事故調查及車廂保存的過程，行政院於6日召集相關單位檢討，決議檢警單位或運安會將事故車廂發還台鐵局時，應共同點交並建立完整點交紀錄，避免遺漏任何物件，事故車廂完成點交程序後，應由台鐵局邀集家屬代表、檢警、運安會或專業人士等進行車廂全面清理檢視作業，各方確認無虞後，再將車輛保留作為安全教育使用。

台鐵局指出，第一階段車廂勘驗於9月1日、4日、5日由桃園地檢署、基隆地檢署指揮鐵路警察局及台鐵局等相關單位在富岡基地及七堵調車場完成太魯閣事故車廂勘驗工作。第二階段車廂勘驗是11日宜蘭地檢署在富岡基地會同台鐵局及警察等相關單位完成普悠瑪事故車輛1至8車勘驗工作。

9月12日由桃園、基隆地檢署指揮刑事警察局及鐵路警察局，會同台鐵局及運安會等相關單位在富岡基地（7-8車）及七堵調車場（1-6車）完成第太魯閣號事故車廂勘驗工作。

第三階段台鐵局進行車廂全面清理，台鐵局說，15日由台鐵局邀集罹難者家屬、宜蘭地檢署、鐵路警察局、運安會及內政部消防署等單位於富岡基地辦理普悠瑪號1到8車廂全面清理工作。

18日再由台鐵局邀集罹難者家屬、花蓮、桃園、基隆地檢署、鐵路警察局、運安會及內政部消防署等單位，於富岡基地（7-8車）及七堵調車場（1-6車）辦理太魯閣號事故車廂全面清理工作。

台鐵局指出，統計歷次勘驗及全面清理結果，遺留物部分，普悠瑪號事故車廂計35件，太魯閣號事故車廂計170件，台鐵局已於官網公告招領；另疑似遺骸部分，因偵查程序不便公開，依交通部「陸上交通事故災害防救業務計畫」由檢察官移請法醫研究所鑑定，確定罹難者，再由地檢署通知家屬，台鐵局將全力持續關懷並協助家屬辦理後續事宜。