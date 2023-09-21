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中秋柚子與十種藥混吃恐致命 醫師：代謝時間長達72小時

聯合新聞網／ 綜合報導
服用這十種藥物的人，務必小心柚子與藥物易產生交互作用。圖片來源：Ingimage
服用這十種藥物的人，務必小心柚子與藥物易產生交互作用。圖片來源：Ingimage

每到中秋節，最火紅的水果即是柚子了。新泰綜合醫院腎臟科主任陳佑丞醫師近日在臉書提醒用藥者，包括十種藥物都不能與柚子搭著服用。因為柚子影響藥物的代謝時間長達72小時，並非一般民眾以為只要間隔兩小時再服藥就好。

陳佑丞在臉書以「吃柚子需注意的藥物交互作用」指出，要特別注意柚子與多種藥物之間的交互作用：「柚子與葡萄柚皆屬芸香科柑桔屬的水果，成分都含有呋喃香豆素 (Fluranocoumarin) ，會抑制小腸及肝臟中的代謝酵素 CYP3A4，導致藥物代謝下降，血中濃度上升。另外，柚子與葡萄柚也會抑制腸道中的 P-醣蛋白 (P-glycoprotein)，使得藥物無法排除。在如此加乘作用之下，導致體內藥物濃度過高，作用時間過長，出現危及生命的副作用」。

陳佑丞並列出十大常見會與柚子及葡萄柚出現交互作用的藥物，包括：抗凝血劑、抗血小板藥物、抗心律不整藥物、降血壓藥、降血脂藥、鎮靜安眠藥、免疫抑制劑、抗癲癇藥、攝護腺肥大用藥及促腸胃蠕動的藥，皆在避免與柚子同時服用的名單上，請有服用以上藥物的民眾再多加留意。

他解釋，一般民眾以為吃柚子的時間只要和藥物間隔兩小時就好，其實是錯誤的。他指出，包括葡萄柚和柚子，抑制藥物代謝時間可長達數小時甚至到兩三天，因此若只間隔兩小時服藥，是無法完全避免的。

醫師也提醒，柚子雖是甘甜爽口，常常剝了一顆柚子就會全部吃光，但也要小心攝取量超標。根據國民健康署給一般民眾的每日飲食指南建議，一天宜攝取兩份水果，一份柚子大概是160～165公克，相當於5瓣柚子果肉的重量。

中秋節 吃藥

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