長照政策缺財源 柯P：比照健保設長保

可以比照健保制度，建立「長照保險」收取費用，以完善長照服務！民眾黨總統候選人柯文哲21日於政策記者會表示，「完全免費的品質不好」，還是需要向民眾收取部份負擔，完善長照政策，如提高住宿型機構補助到三萬、提供家庭照顧者現金補助等。

突然間的快速老化

柯文哲表示，現在長者面臨到「又老、又病、不會死」的窘境，過去10年更發生約百起照顧殺人的事件，顯見台灣長照服務不足。他指出，台灣面臨到的問題不是「老化」，而是「突然間的快速老化」，不同於西方國家有長時間應對高齡化的問題，所以台灣長照問題很難參考其他國家的政策。

他說，目前台灣長照2.0的財源主要來自於「菸捐」、「房地合一稅」與「遺贈稅」，但政府不會鼓勵菸捐，所以財源無法擴張；房地合一稅則受到景氣波動影響；遺贈稅也相當不穩定，導致長照收入相當不穩定，且長照支出逐年增加。

推動長照保險制度

柯文哲說，為了長照財務穩定，目標將長照支出擴增至GDP1%，約2300億的經費。他指出，「完全免費的品質不好，完全自費付不起，部分負擔才是唯一的解方」，所以希望能比照健保制度推動「長照保險」，預計民眾支付健保費的四分之一到五分之一，並每三年檢討費率。

此外，他呼籲，應成立「中央長照保險局」專責處理長照政策的問題，如現在長者聘用外籍看護，就無法接受長照2.0的服務，應改為「聘用外籍看護，仍應有基本保障」；住宿型機構補助從1萬增加至3萬；建立「PAC」（急性後期照顧）制度；提供家庭照顧者現金補助等。

苦缺長照人力

開南中學校長胡毓富表示，開南於107學年設立「照顧服務科」，更成立了全臺北市校園唯一的日照中心「青春學堂」，然而，面對未來龐大銀髮族事業發展，學科卻面臨招生困難的狀況。他認為，多數學生考量到缺乏專業證照、社經地位不高等考量，呼籲教育部與勞動部可以建立證照制度，給予照顧服務員專業的技術證照。

台北市私立貴族老人長照中心主任桑予群說，長照機構最常遇到的問題就是沒錢又沒人，目前長照2.0政策不包含住宿型機構，但這些重症失能者需要的照顧密度非常高。他指出，但台灣現行政策僅關注長照覆蓋率，卻忽視長照滲透率，並呼籲住宿型長照機構應回歸長照2.0政策進行補助。

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