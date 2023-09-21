中秋出遊省很大！台中到日月潭搭客運只要73元

中秋及國慶連假期間搭乘客運返鄉、出遊可享有多項優惠措施，南投縣內擁有台灣好行最多的路線，台中區監理所表示，中秋節從高鐵台中站搭乘台灣好行南投客運6670路線，就可以輕鬆到達日月潭，而持電子票證搭乘票價更只要73元。

台中區監理所表示，連假期間出遊難免會遇到塞車的情形，建議民眾可以多搭乘大眾運輸工具，包含國道客運票價優惠，搭乘國道客運、高鐵、台鐵於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運（高鐵快捷公車除外），都享有1段票或基本里程免費。

此外，包括南投集集、清境、溪頭及彰化鹿港等熱門觀光景點，也同樣有客運可以搭乘，優惠期間分別為今年中秋連假9月28日至10月1日及國慶連假10月6日至10月10日；此外，中部地區的幾個熱門景點其實都有公車可以到達，建議民眾出遊多多使用大眾交通工具，避免假日壅塞又省錢。