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碳費需再研究 環團批優惠費率「每年給企業240億補助」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
環團針對碳費提出3訴求，呼籲環境部加速碳費規畫期程並從500元起徵。記者胡瑞玲／攝影
環團針對碳費提出3訴求，呼籲環境部加速碳費規畫期程並從500元起徵。記者胡瑞玲／攝影

外界關注碳費訂定時程，綠色公民行動聯盟今邀集環團、專家學者召開記者會，認為環境部規畫碳費優惠費率又延遲至2025年才開徵，不僅是大開後門給企業，「甚至每年還給企業補助240億元」，呼籲環境部應加速碳費期程、無優惠費率並從500元起徵，2030年增至每噸3000元。

台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯指出，氣候法推動碳費原因，是基於排放責任及公平原則，但氣候法上路半年，遲未見到環境部依此原則建立碳費制度，卻耗時與企業討論優惠費率的訂定原則，但這個參考英國氣候變遷協議的優惠費率早是老舊政策，環境部不僅不改，甚至「獨步全球」規畫不同企業有不同優惠。

趙家緯說，減量目標及碳費訂定應以科學為本，以IPCC目標為看2030年應達到減碳40％，但國發會訂定2030年減碳目標24％正負1％根本不符合。以中鋼為例，中央訂定2030年減碳22％目標，與國際40％相差甚遠，但台灣目標僅訂定24％，又能如何求中鋼積極減碳。

趙家緯指出，根據美國環保署估算，每噸碳排的外部成本高達190元美金，意味若台灣碳費從每噸300元起徵，僅反映約5％外部成本。台灣製造業的年排碳量約1.24億噸，若碳費只訂300元，與環團訴求的500元有200元落差，「等於是補助業者每年240多億元」。

趙家緯說，若要克服台灣工業減碳拓性及接軌國際碳定價，認為應從每噸500元起徵並逐年增加，2030年達到每噸3000元，才能克服其減碳惰性。

台灣大學社會學系副教授劉仲恩表示，相比總量管制與交易浮動的價格，碳費能給明確價格訊號，讓廠商能根據碳排成本作出相應政策，但優惠費率與碳費簡單明瞭的原則背道而馳，徒增許多成本，且從汙染者付費的根本原則來說，優惠費率根本多此一舉，反補貼了應付出成本的廠商。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，針對碳費訂定，環團提出2點訴求，包含今年底確定碳費起徵費率，加速碳費規畫期程、在無優惠費率前提，碳費每噸500元起徵，並以2030年增加至每噸3000元為目標，逐年調升，以落實世代正義與汙染者付費原則。

減碳 環境部 美國

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