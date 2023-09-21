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獨／這款市占近3成人工淚液11月退出健保 健保署這樣說

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
國內市占近3成，去年用量高達234萬瓶的人工淚液藥品「淚然點眼液」，將於11月起退出健保給付，改以自費銷售。圖／取自食藥署官網
國內市占近3成，去年用量高達234萬瓶的人工淚液藥品「淚然點眼液」，將於11月起退出健保給付，改以自費銷售。圖／取自食藥署官網

國內市占近3成，去年用量高達234萬瓶的人工淚液藥品「淚然點眼液」，生產藥品的愛爾康藥廠今宣布，於11月起退出健保給付，改以自費銷售。據了解，「淚然點眼液」價格將從健保給付一瓶47元，改為自費銷售後，一瓶售價約120元，使用該款藥品民眾的荷包要失血了。

台灣藥品行銷暨管理協會發言人沈采穎指出，「淚然點眼液」於今年4月健保署調整藥價時，並未調整該藥品價格，仍維持一瓶健保給付47元，但後疫情時代，通貨膨脹，藥品生產成本提高，藥廠向健保署提出提高健保給付價的訴求，並未獲得同意。

衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文說，據健保署統計，「淚然點眼液」為指示藥品，就用途為緩解眼睛乾澀，如乾眼症等適應症的點眼液統計，去年「淚然點眼液」用量為234萬瓶，目前國內包含「淚然點眼液」共有18種緩解眼睛乾澀的點眼液藥品，其於同類產品占比為28.5%。

黃育文說，「淚然點眼液」用量不少，主因是許多醫療院所會開立此款藥品，因此申報量是滿多的，而這次退出健保給付的原因，經多次會議了解，藥廠訴求為藥品製造廠由瑞士改由新加坡生產，因應公司策略改變，希望調升藥品價格。

黃育文指出，經健保會共擬會議委員開會評估，認為「淚然點眼液」即便退出健保，還有其他17款藥品可以替代，且同成份、同療效的藥品也多，對國人用藥影響不大，因此，未同意調整健保給付價格，並尊重廠商退出健保的決定。

沈采穎說，「淚然點眼液」為指示用藥，雖然這次退出健保，對民眾用藥影響不大，但健保財務有限，如今已有藥廠決定退出健保，未來擔心恐出現骨牌效應，呼籲民眾平時應多加強自我照顧，避免生病時，該使用的藥物沒有健保給付需要自費購買。

至於，藥界訴求指示用藥應退出健保給付。黃育文說，健保署6月邀集藥師公會全聯會、醫師公會全聯會及專家開會討論，對於目前健保給付800多項指示用藥進行評估，並發函到各醫學會訊問用藥意見，但醫界回函中，贊成與反對的意見都有，且這些藥物目前都有病人使用，健保署會審慎評估，現在會以藥品政策改革為優先。

愛爾康藥廠台灣分公司於今日發出公函至各醫療院所指出，該公司產品「“愛爾康”淚然點眼液 TEARSNATURALE 衛署藥輸字第017091號」預計於今年11月1日退出健保給付。此產品退出健保後將持續供應此產品於各醫療通路，並改以自費做銷售，特此通知，造成不便，敬請見諒。

愛爾康藥廠台灣分公司於今日發出公函至各醫療院所指出，「淚然點眼液」於11月起退出健保給付。圖／沈采穎藥師提供
愛爾康藥廠台灣分公司於今日發出公函至各醫療院所指出，「淚然點眼液」於11月起退出健保給付。圖／沈采穎藥師提供

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